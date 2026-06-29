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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το ελληνικό καλοκαίρι προσελκύει διεθνείς celebrities που επιλέγουν τα νησιά για τις διακοπές τους, αποφεύγοντας όμως σε αρκετές περιπτώσεις τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Ανάμεσά τους και η Chiara Ferragni, η οποία πέρασε τουλάχιστον μία ημέρα στην Κίμωλο, μοιράζοντας στη συνέχεια στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media. Σε νέα ανάρτηση στο Instagram, η Ιταλίδα influencer και σχεδιάστρια εμφανίζεται με λεοπάρ μαγιό και ψάθινο καπέλο, απολαμβάνοντας βόλτες με σκάφος, στιγμές σε παραλίες και γεύματα στο νησί.

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Στις φωτογραφίες της ξεχωρίζουν και τα χαρακτηριστικά «σύρματα» της Κιμώλου, οι παραδοσιακοί χώροι φύλαξης σκαφών που πλέον έχουν μετατραπεί σε τουριστικά σημεία και καταλύματα, αναδεικνύοντας την αυθεντική εικόνα του νησιού.

Οι βασικές διακοπές της είναι στη Μήλο, ωστόσο, όπως είχε πει, πριν από λίγες μέρες, όταν είχε ξαναβρεθεί στη χώρα μας για ένα 24ωρο επαγγελματικό ταξίδι: «Τώρα θα είμαι εδώ μόνο για 24 ώρες λόγω δουλειάς. Αλλά μετά θα έρθω και θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει είμαι ενθουσιασμένη. Η Ελλάδα είναι μια απίστευτη χώρα. Η θάλασσα είναι υπέροχη, οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και αγαπώ πάρα πολύ τον πολιτισμό της (…) Λατρεύω τα τοπία, τα νησιά, τη θάλασσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι και το φαγητό είναι επίσης καταπληκτικό».