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Μια πιο προσωπική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Σάκκαρη στην Άγια Τομλιάνοβιτς για το Tennis Channel, μιλώντας για τη ζωή της μέσα και έξω από τα γήπεδα του τένις.

Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει η σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και τα σχέδιά τους για τον γάμο τους.

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Η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε στην ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ο «ένας και μοναδικός».

«Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις- τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021.

Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “Θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις, και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», είπε η Μαρία Σάκκαρη.

Μιλώντας για τον επερχόμενο γάμο τους, ανέφερε:

«Άσε, μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Μαρία Σάκκαρη έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, εμφανώς χαρούμενη για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.