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Σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχονται τους καλεσμένους τους για το τριήμερο των γαμήλιων εκδηλώσεών τους. Αν και το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε στενό κύκλο τον περασμένο Μάιο στην Πλάκα, τώρα ήρθε η ώρα για τους εορτασμούς.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχονται τους 400 καλεσμένους τους

Λίγο πριν από τη μεγάλη τελετή, το ζευγάρι οργάνωσε ένα χαλαρό pre-wedding πάρτι σε γνωστό beach bar του νησιού.

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Η Αθηνά Οικονομάκου εντυπωσίασε με ένα κομψό λευκό σύνολο, το οποίο συνδύασε με καλοκαιρινά αξεσουάρ, υποδεχόμενη φίλους και συγγενείς με το πιο λαμπερό της χαμόγελο.

Δείτε εικόνες από το γαμήλιο πάρτυ:

Περίπου τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν καταφτάσει στο νησί της Πάρου.

Ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο beach bar το μεσημέρι της Παρασκευής ήταν, η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.