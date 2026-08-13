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Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό και πλέον δύσκολα κρύβεται. Ο αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν, με την ήττα 2-1 στην παράταση, άφησε τους «ερυθρόλευκους» εκτός Champions League και έφερε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο επίκεντρο της κριτικής. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα», ενώ τα σημερινά ρεπορτάζ μιλούν για προβληματισμό και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Olympiacos.org)

Δεν είναι όμως εύκολη απόφαση. Και κυρίως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια συνηθισμένη αλλαγή προπονητή.

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Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο άνθρωπος που χάρισε στον Ολυμπιακό το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, το Conference League του 2024. Έγραψε ιστορία όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γι’ αυτό, εάν τελικά στον Πειραιά αποφασίσουν ότι ο κύκλος του έκλεισε, το διαζύγιο θα πρέπει να είναι —και λογικά θα είναι— βελούδινο.

Χωρίς απαξίωση, χωρίς να μηδενιστούν όσα πέτυχε, χωρίς να μετατραπεί μέσα σε λίγες εβδομάδες από ήρωας σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Στο ποδόσφαιρο οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο: έχει κερδίσει το δικαίωμα, όταν έρθει η ώρα, να φύγει από τη μεγάλη πόρτα.