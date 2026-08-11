Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολίτες στην Κυψέλη καταγγέλλουν την εμφάνιση σοβαρών ρωγμών σε δεκαεννέα κτίρια, αποδίδοντας τις ζημιές στις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό.

Έκθεση ιδιώτη μηχανικού επιβεβαιώνει εκτεταμένες βλάβες σε φέροντα και μη στοιχεία κτιρίου, κρίνοντας απαραίτητες τις εργασίες ενίσχυσης και επισκευής του.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιρειών για παύση των εργασιών, οι κάτοικοι αναφέρουν συνεχιζόμενη επιδείνωση των προβλημάτων στα ακίνητά τους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε επίσημα την παροχή αποζημιώσεων και γραπτών εγγυήσεων για τη στατική επάρκεια των επηρεαζόμενων κτιρίων.

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Σε εξέλιξη παραμένει το φαινόμενο με τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης, σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Η έκθεση ιδιώτη δομοστατικού πολιτικού μηχανικού για συγκεκριμένο κτίριο στην περιοχή είναι αποκαλυπτική, με τον ειδικό να δείχνει ως υπαίτιο του προβλήματος τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, ένοικος κτιρίου στην Κυψέλη που υπέστη σοβαρές ζημιές, καταγγέλλει πως οι περισσότερες ρωγμές έχουν γίνει τους τελευταίους 2 μήνες, παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιριών «Ελληνικό Μετρό» και «Άβαξ» πως το φαινόμενο έχει σταματήσει λόγω της παύσης των εργασιών για το άνοιγμα της γραμμής 4.

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Το κτίριό του έχει σχεδόν αδειάσει ολόκληρο ενώ εκείνος εξακολουθεί και μένει εκεί καθώς δεν υπάρχει εντολή για άμεση εκκένωση. Το πόρισμα του ιδιωτικού δομοστατικού πολιτικού μηχανικού που προσέλαβε ο ίδιος, αποκαλύπτει το OPEN.

Αναλυτικά διαπιστώθηκαν:

1) Εκτεταμένες ρηγματώσεις στο δάπεδο του Ισογείου καθώς και στον περιβάλλον χώρο (ακάλυπτος του οικοπέδου) Επίσης παρατηρούνται ρηγματώσεις και στην κλίμακα επικοινωνίας του ισογείου με τον ακάλυπτο καθώς και του ακαλύπτου με το υπόγειο του κτιρίου.

2) Δημιουργία κατακόρυφου αρμού με τα όμορα κτίρια που δείχνει σχετική μετακίνηση μεταξύ του κτιρίου και των όμορων κτιρίων.

3) Εκτεταμένες ρηγματώσεις των τοίχων σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία στο Ισόγειο.

4) Ρωγμές σε υποστυλώματα στον Α ́ και Β ́ όροφο καθώς και στο υπόγειο του κτιρίου

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5) Δυσλειτουργία κουφωμάτων (πόρτες)

Στο συμπέρασμά του δηλώνει πως το κτίριο κρίνεται στατικά επαρκές για να αντέξει τα φορτία της κατασκευής για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

«Οι βλάβες που έχει υποστεί το κτίριο αφορά μη φέροντα αλλά και φέροντα στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κτίριο να μην κρίνεται στατικά επαρκές για να αντέξει τα φορτία της κατασκευής για τα οποία έχει σχεδιαστεί. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μελέτη ενίσχυσης και επισκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα στοιχεία των καθιζήσεων που έχουν συντελεστεί καθώς και τυχόν επιπλέον μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω καθιζήσεων», αναφέρεται συγκεκριμένα.

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Ο κάτοικος αποκάλυψε μάλιστα πως ακόμα δεν έχει λάβει τα στοιχεία για τις καθιζήσεις και τα έργα από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο, παρά τις πιέσεις.

Συνολικά περίπου 200 σπίτια υπέστησαν ρωγμές σε περιοχές της Κυψέλης όπου γίνονται έργα για την γραμμή 4 του Μετρό ενώ υπολογίζεται πως τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιές ανέρχεται στα 19.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ζήτησε άμεσα αποζημιώσεις και γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτιρίων, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν σπίτια τους χωρίς τον κίνδυνο κατάρρευσης.

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