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Ένα ζευγάρι Αμερικανών που τον είχε φιλοξενήσει ως ανήλικο στη Λέσβο δηλώνει συγκλονισμένο, καθώς κατά τη συμβίωσή τους δεν είχε επιδείξει ποτέ τάσεις ακραίας βίας.

Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός εργαζόταν ως μεταφραστής στη Μόρια το 2016 και διατηρούσε στενές οικογενειακές σχέσεις μαζί τους για αρκετά χρόνια.

Το ζευγάρι επισήμανε ότι, παρά τα εφηβικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο νεαρός λόγω τραυματικών εμπειριών, δεν μπορεί να συνδέσει τον χαρακτήρα του τότε με τις σημερινές κατηγορίες.

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Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 26χρονου Αφγανού Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, έρχονται στο φως μία ημέρα μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του.

Ο 26χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέος, ενώ κατά την απολογία του επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

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Την ίδια στιγμή, ένα ζευγάρι Αμερικανών που τον είχε φιλοξενήσει και στηρίξει όταν ήταν ακόμη ανήλικος στη Λέσβο δηλώνει συγκλονισμένο από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα.

Μιλώντας στην Daily Mail υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο Αμερικανοί περιγράφουν έναν έφηβο που, όπως λένε, δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα ακραίας βίας, τονίζοντας ότι δυσκολεύονται να συνδέσουν τον νεαρό που γνώρισαν πριν από περίπου δέκα χρόνια με την υπόθεση για την οποία κατηγορείται.

«Όταν άκουσα τα νέα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», ανέφερε η κατά κάποιο τρόπο θετή του μητέρα, η οποία ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τον 26χρονο. «Δεν μοιάζει καθόλου αληθινό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και θα ήταν ένας εφιάλτης. Είμαι συντετριμμένη. Δεν μπορώ να βγάλω νόημα από όλο αυτό. Είναι σαν να έχω την καρδιά μιας μητέρας γι’ αυτό το αγόρι, που πλέον είναι ένας ενήλικος άνδρας», πρόσθεσε.

Τον φιλοξένησαν μετά τη φωτιά στη Μόρια

Η πρώτη γνωριμία του ζευγαριού με τον Σαρίφ Αχμαντζάι έγινε το 2016 στη Λέσβο, όπου συμμετείχαν σε ανθρωπιστική αποστολή στον καταυλισμό της Μόριας. Εκείνος ήταν τότε 16 ετών και εργαζόταν ως μεταφραστής για οργανώσεις αρωγής.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν, ο ανήλικος τότε Αφγανός έχασε τα λιγοστά υπάρχοντά του όταν η σκηνή στην οποία διέμενε καταστράφηκε από πυρκαγιά στον καταυλισμό.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, πήρα εκείνον και άλλα δύο παιδιά στο σπίτι περίπου στις πέντε το πρωί. Εκείνος έμεινε, οι άλλοι έφυγαν», θυμάται ο άνδρας. «Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε μαζί μας. Τον υιοθετήσαμε λίγο», λέει.

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Με τον χρόνο, η σχέση τους έγινε ιδιαίτερα στενή. Όπως αναφέρουν, ο νεαρός τούς αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά», ενώ οι δύο γιοι τους αποτέλεσαν για εκείνον μια νέα οικογένεια.

Ο Αχμαντζάι έμεινε μαζί τους στη Λέσβο για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία φορά που τον συνάντησαν, όπως λένε, ήταν το 2019, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ευρώπη.

«Δεν είχε δείξει ότι ήταν ικανός για κάτι τέτοιο»

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι όσο διάστημα ο 26χρονος ζούσε μαζί τους δεν είχε παρουσιάσει συμπεριφορές που να προμήνυαν μια τόσο ακραία πράξη.

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«Απολύτως όχι», απάντησε ο θετός πατέρας του 26χρονου όταν ρωτήθηκε εάν είχε ποτέ φανταστεί ότι ο νεαρός που φιλοξενούσε θα μπορούσε να εμπλακεί σε μία τέτοια υπόθεση. «Είχε τα προβλήματά του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά συνήθως επρόκειτο για αντίδραση απέναντι σε στιγμές που λυπόταν τον εαυτό του», είπε.

Η σύζυγός του χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του εκείνη την περίοδο ως «φυσιολογικά εφηβικά πράγματα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Αχμαντζάι είχε βιώσει ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες.

Κλείνοντας, ο άνδρας αναγνώρισε ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και πως ο άνθρωπος που γνώριζε ενδέχεται να έχει αλλάξει.

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«Οτιδήποτε πω είναι εικασία. Αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σαρίφ που γνώριζα ως έφηβο δεν είναι ο Σαρίφ του σήμερα», ανέφερε.