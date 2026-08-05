Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε συγκινημένος την Μπαρτσελόνα τον Αύγουστο του 2021, ολοκληρώνοντας μια ιστορική διαδρομή στους «μπλαουγκράνα». Ακολούθησαν η μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν και, στη συνέχεια, η μετακίνησή του στην Ίντερ Μαϊάμι, με τους φίλους της καταλανικής ομάδας να συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή του στο «Καμπ Νου».

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να βρίσκεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ένας άλλος Μέσι θα φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωτότοκος γιος του Αργεντινού σούπερ σταρ, Τιάγκο Μέσι, θα ενταχθεί από τον προσεχή Νοέμβριο στη Μασία, τη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, από την οποία αναδείχθηκαν μερικοί από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 13χρονος αναμένεται να αγωνιστεί στην ομάδα Κ14 των Καταλανών, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στην ίδια ακαδημία όπου διαμορφώθηκε ποδοσφαιρικά και ο πατέρας του, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος.

Η ένταξη του Τιάγκο στη Μασία αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί θα παρακολουθήσουν την πορεία του για να διαπιστώσουν αν θα ακολουθήσει τα χνάρια του θρυλικού πατέρα του.