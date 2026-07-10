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Ο Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε ελαφρά στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρόκο, ωστόσο η κατάστασή του δεν προκαλεί ανησυχία.

Η πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά εξασφαλίζει στον Εμπαπέ τη συμμετοχή σε δύο επιπλέον αναμετρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με επτά τέρματα, καθώς και οι Χάρι Κέιν και Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, παραμένουν ενεργοί διεκδικητές του Χρυσού Παπουτσιού.

Η τελική κατάταξη των κορυφαίων σκόρερ αναμένεται να κριθεί στα τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης, όπου κάθε γκολ θα έχει καθοριστική σημασία.

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τον Λιονέλ Μέσι στα 8 γκολ στο Μουντιάλ 2026, με τη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι να κορυφώνεται.

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί το απόλυτο όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, ωστόσο υπάρχει ακόμη μία προσωπική διάκριση που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον σε κάθε διοργάνωση. Το Χρυσό Παπούτσι του πρώτου σκόρερ.

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Το Μουντιάλ 2026 έχει εξελιχθεί σε μία συναρπαστική μονομαχία ανάμεσα στους μεγαλύτερους επιθετικούς του πλανήτη, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει ήδη γράψει ιστορία ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Ωστόσο, ο Κιλιάν Εμπαπέ δείχνει αποφασισμένος να μην του αφήσει ούτε αυτή τη διάκριση.

Ο Εμπαπέ έπιασε τον Μέσι

Ο Γάλλος σούπερ σταρ σκόραρε απέναντι στο Μαρόκο, ανοίγοντας το σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, παρότι νωρίτερα είχε αστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να κάνουν λόγο για έναν τραυματισμό που δεν εμπνέει ανησυχία.

Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 8 γκολ στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Λιονέλ Μέσι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Παράλληλα, η πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά σημαίνει πως ο Εμπαπέ έχει εξασφαλισμένους ακόμη δύο αγώνες, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό.

Χάαλαντ, Κέιν και Ογιαρθάμπαλ παραμένουν στο κυνήγι

Η μάχη, πάντως, μόνο τελειωμένη δεν είναι. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ακολουθεί με επτά γκολ, ενώ τόσο ο Χάρι Κέιν όσο και ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ έχουν ακόμη τις δικές τους ευκαιρίες στα προημιτελικά για να μειώσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Με το τουρνουά να μπαίνει στην τελική του ευθεία, κάθε γκολ αποκτά τεράστια σημασία και όλα δείχνουν πως ο κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ 2026 θα κριθεί στα τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης.

Οι πρώτοι σκόρερ του Μουντιάλ 2026

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία): 8 γκολ, 2 ασίστ

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή): 8 γκολ, 1 ασίστ

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία): 7 γκολ

Χάρι Κέιν (Αγγλία): 6 γκολ, 1 ασίστ

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία): 4 γκολ, 1 ασίστ

Βινίσιους (Βραζιλία): 4 γκολ, 1 ασίστ

Ισμαΐλα Σαρ (Σενεγάλη): 4 γκολ, 1 ασίστ

Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (Ισπανία): 4 γκολ, 1 ασίστ

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία): 4 γκολ, 1 ασίστ

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό): 4 γκολ, 1 ασίστ