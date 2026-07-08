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Ο καλλιτέχνης θα εγκαινιάσει το νέο νυχτερινό κέντρο COR στην Ιερά Οδό, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και διαθέτει σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού.

Για τις επερχόμενες εμφανίσεις του, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποδέχτηκε τη σχετική πρόταση του Άγγελου Κοταρίδη.

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Ένα νέο, μεγάλο, κεφάλαιο στην καριέρα του έχει ανοίξει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του, αποχώρησε από το νυχτερινό κέντρο Fantasia του ομίλου Μπερτάκη όπου εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια και ανήκει πλέον στο MK Group του Ηλία Μαροσούλη και του γαμπρού του, Άγγελου Κοταρίδη.

Μάλιστα την επόμενη σεζόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο σε έναν ολοκαίνουριο χώρο στην Ιερά Οδό που έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται- μάλιστα ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει ασχοληθεί προσωπικά με το φιλόδοξο project που θα αποτέλεσει το επαγγελματικό του σπίτι για τις επόμενες σεζόν, και, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα ονομαστεί COR (καρδιά).

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Ο Άγγελος Κοταρίδης και ο Νίκος Οικονόπουλος στο θέατρο Άλσος.

«Ο όμιλος Μαροσούλη – Κοταρίδη, MK Group of Companies ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Οικονομόπουλο και του εύχεται Χρόνια Πολλά!», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση που βγήκε ανήμερα των γενεθλίων του. «Η νέα αυτή συνεργασία ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στην επαγγελματική διαδρομή του καλλιτέχνη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους και εμπορικούς εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με συνεχόμενα sold out και μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος: Νέα στέγη, νέα παρτενέρ

Στο COR, που αναμένεται να διαμορφωθεί ως ένας από τους πολυτελείς χώρους της πρωτεύουσας με τα πιο σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού, ο Νίκος Οικονομόπουλος αποφάσισε να μην είναι μόνος του, αλλά να συνεργαστεί με την Έλενα Παπαρίζου, μια καλλιτέχνιδα που ο ίδιος εκτιμάει ιδιαίτερα για την πορεία της αλλά και τον χαρακτήρα της- οι υπογραφές μπορεί να μην έχουν προχωρήσει ακόμα, αλλά όλοι πλέον θεωρούν πως η σύμπραξή τους είναι δεδομένη αφού έχουν συμφωνήσει σε όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Η πρόταση φαίνεται πως έγινε από τον Άγγελο Κοταρίδη καθώς η 44χρονη performer συνεργάστηκε μαζί του τις τελευταίες σεζόν στο NOX, αρχικά με τη Μαρινέλλα και στη συνέχεια με τον Τάκη Ζαχαράτο. Η Έλενα Παπαρίζου δεν ήταν το πρώτο όνομα που είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων καθώς ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε μιλήσει και με τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος ανήκει επίσης στον ίδιο Όμιλο, αλλά τη φετινή σεζόν θα εμφανιστεί τελικά μόνος του στο VOX.

Η Έλενα Παπαρίζου συνεργάστηκε φέτος με τον Τάκη Ζαχαράτου στο NOX.

Σχετικά με όσα έχουν ακουστεί για την προσωπική ζωή του Νίκου Οικονομόπουλου, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σχέση που είχε το τελευταίο διάστημα με μια εντυπωσιακή Θεσσαλονικιά, που δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, έχει τελειώσει οριστικά.

Όσο για την Έλενα Παπαρίζου, φαίνεται πως μετά από μια δύσκολη περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Ανδρέα Καψάλη και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τον χειμώνα, εντυπωσίασε στα MAD Awards, όχι μόνο με το νέο της τραγούδι αλλά και την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Αύριο μάλιστα, Πέμπτη, έχει μία προγραμματισμένη συναυλία στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου.