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Μια απρόβλεπτη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του μπροστά στο κοινό.

Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιλήφθηκε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και, εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε στους μουσικούς του λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!»

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Αμέσως μετά, έβγαλε τα ακουστικά του και πέταξε στο δάπεδο της σκηνής μέρος του εξοπλισμού του. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την έντονη ενόχλησή του για το τεχνικό πρόβλημα, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμα. Συνέχισε κανονικά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή του και στο τέλος καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.