Όλα τα λεφτά και όλα τα… μωρά στην πίστα.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ενώνουν τις δυνάμεις τους στο κέντρο NOX, ενώ ο Σάκης Ρουβάς αναμένεται να εμφανιστεί στο «Έναστρον» μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου.

Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκινά μια νέα συνεργασία στην Ιερά Οδό, όπου συζητείται η συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου για την ενίσχυση του προγράμματος.

Στο σκηνικό της νυχτερινής Αθήνας προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες, όπως η Άννα Βίσση, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι ετοιμάζουν τις δικές τους εμφανίσεις σε γνωστά κέντρα της πόλης.

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Η αθηναϊκή νύχτα ετοιμάζεται για έναν χειμώνα με μεγάλα ονόματα, μεγάλα σχήματα και ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες. Τα μαγαζιά αλλάζουν ισορροπίες, οι πίστες ξαναμοιράζουν την τράπουλα και οι τραγουδιστές μπαίνουν σε νέες συνεργασίες που υπόσχονται να κάνουν την Αθήνα να ξενυχτήσει ξανά όπως παλιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νέα σεζόν φέρνει δίδυμο Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή στο NOX, Σάκη Ρουβά με Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον», ενώ η Έλενα Παπαρίζου ακούγεται για το νέο ξεκίνημα του Νίκου Οικονομόπουλου στην Ιερά Οδό.

Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» είναι το δίδυμο Θεοδωρίδου – Βανδή.

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Δύο γυναίκες με φωνή, ρεπερτόριο, κοινό και προσωπικότητα μπαίνουν στην ίδια πίστα. Δεν είναι απλώς συνεργασία. Είναι σύγκρουση δύο κόσμων που μπορούν να δέσουν: το καθαρό λαϊκό συναίσθημα της Νατάσας και η σκηνική λάμψη της Δέσποινας. Το σχήμα αναμένεται να σηκώσει το βάρος του NOX μετά την αποχώρηση του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος εμφανιζόταν εκεί επί πέντε χρόνια.

Και ήδη το κλίμα το έδωσαν οι ίδιες. Με βίντεο στα social media επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους, τραγούδησαν η μία επιτυχίες της άλλης και η Δέσποινα Βανδή πέταξε την ατάκα που τα λέει όλα: «Ωραία θα περάσουμε». Η ίδια, άλλωστε, έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν μπαίνει σε καλούπια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει για τις εμφανίσεις της: «Ντύνομαι όπως γουστάρω» και «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, από την άλλη, έχει το χάρισμα να απαντά με μία ατάκα και να τελειώνει την κουβέντα. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για τα προσωπικά της και τα σενάρια γάμου, είπε με χιούμορ «κάπου εδώ έληξε η κουβέντα μας», ενώ για τον έρωτα έδωσε την πιο νατασική απάντηση: «Σαν τον έρωτα δεν έχει». Αυτή ακριβώς η αύρα, ανάμεσα στο λαϊκό τραγούδι, τη γυναίκα που ξέρει τι θέλει και το κοινό που την ακολουθεί φανατικά, είναι που κάνει τη συνάντησή της με τη Βανδή τόσο ενδιαφέρουσα.

Ο Σάκης Ρουβάς μπαίνει διπλά στο παιχνίδι.

Το καλοκαίρι ακούγεται για σύμπραξη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ribas της Βάρκιζας, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στον χώρο, ενώ τον χειμώνα το ρεπορτάζ τον θέλει στο «Έναστρον» με την Κατερίνα Λιόλιου. Ο Σάκης παραμένει διαχρονικά performer πρώτης γραμμής. Ακόμα και μετά από ατύχημα επί σκηνής, δεν σταμάτησε την εμφάνισή του, ενώ για τη συμμετοχή του στο MadWalk είχε πει ότι «βάζουμε τη ζωή ψηλά» μέσα από τη μουσική, τη μόδα και την προσφορά.

Δίπλα του, η Κατερίνα Λιόλιου ανεβαίνει κατηγορία. Ο «Λογαριασμός» ακούγεται παντού και η ίδια, μετά τη βράβευσή της στα MAD VMA στην κατηγορία Λαϊκό Modern, είπε πως το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας «το οφείλω σε εσάς», απευθυνόμενη στο κοινό.Αν λοιπόν ο Σάκης ζητάει τον… λογαριασμό από τη Λιόλιου, η πίστα θα έχει και λάμψη και σουξέ και νεότερο κοινό.

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Κωνσταντίνος Αργυρός

Συζητείται για το καλοκαιρινό σχήμα με τον Ρουβά και ζει παράλληλα και τη δική του οικογενειακή περίοδο. Έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς στις 8 Ιουνίου 2026 γεννήθηκε η κόρη του με την Αλεξάνδρα Νίκα. Ο ίδιος έχει πει ότι «δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο», ενώ λίγες ημέρες αργότερα μίλησε για την οικογένειά του λέγοντας πως του αρέσει να υπάρχει «χαρά και ζωή στο σπίτι». Από την πίστα στην πατρότητα και ξανά στην πίστα, ο Αργυρός παραμένει από τα πιο βαριά χαρτιά της εποχής.

Στην Ιερά Οδό, ο Νίκος Οικονομόπουλος ετοιμάζεται για νέο ξεκίνημα.

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Μετά την αποχώρησή του από τη Fantasia, το νέο νυχτερινό κέντρο του ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη στήνεται πάνω του, ενώ δίπλα του ακούγεται η Έλενα Παπαρίζου, για να δώσει ποπ χρώμα πριν βγει το βαρύ λαϊκό πρόγραμμα. Ο Οικονομόπουλος έχει και το δικό του ιδιαίτερο προφίλ, καθώς μιλά ανοιχτά για την πίστη του. Τον Μάιο είχε εξηγήσει ότι, όταν τον ρωτούν για την πίστη του, απαντά όπως θα απαντούσε κάποιος για τη δουλειά του: λέει αυτό που πιστεύει, «αρέσει, δεν αρέσει».

Η Έλενα Παπαρίζου, πάλι, έχει πάντα τον τρόπο να αφήνει ατάκες. Στα MAD VMA 2026 ρωτήθηκε ποιο τραγούδι θα έστελνε σε πρώην της και απάντησε: «Δεν έχει γραφτεί ακόμα», προσθέτοντας ότι αν «πέσει η πένα», έχει πολλά να πει. (Mad.gr) Αν τελικά βρεθεί δίπλα στον Οικονομόπουλο, η πίστα θα έχει έναν συνδυασμό που μπορεί να πιάσει πολλά κοινά: λαϊκό, ποπ, Eurovision μνήμη, ραδιόφωνο και νυχτερινό τραπέζι.

Τα άλλα μεγάλα ονόματα

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Στο μεγάλο παζλ μπαίνουν και άλλα ονόματα. Η Άννα Βίσση ακούγεται ότι θα εμφανιστεί μόνη της στο ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να συζητά για μεσοβδόμαδες εμφανίσεις στο NOX, ενώ ο Χρήστος Μάστορας αναμένεται να σηκώσει βάρος στο VOX, μετά την επιτυχημένη του πορεία δίπλα στον Αντώνη Ρέμο.

Με λίγα λόγια, η νύχτα επιστρέφει στα μεγάλα σχήματα. Όχι με έναν τραγουδιστή και γύρω του δεύτερα ονόματα, αλλά με δυνατά ντουέτα, στρατηγικές συνεργασίες και σχήματα που θα παίζουν και στο ταμείο και στο Instagram. Η Αθήνα ετοιμάζεται για χειμώνα με πίστες αναμμένες, τραπέζια γεμάτα, λουλούδια στον αέρα και πολύ παρασκήνιο.

Όλα τα λεφτά και όλα τα… μωρά στην πίστα.

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