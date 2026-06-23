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Η Αθήνα κατέλαβε την 59η θέση της κατάταξης με βαθμολογία 3,00/10, καταγράφοντας σημαντικές ελλείψεις σε πάρκα, κτηνιάτρους και φιλικούς προς τα ζώα χώρους εστίασης.

Στην κορυφή της λίστας κυριάρχησαν οι αμερικανικές πόλεις, με το Σαν Φρανσίσκο να κατέχει την πρώτη θέση λόγω των υψηλών επιδόσεων στις σχετικές υποδομές.

Η ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις, παρουσιάζοντας χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, παρά τις ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες.

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Η ποιότητα ζωής μίας πόλης δεν αποδεικνύεται μόνο από τις υποδομές της και την οικονομική της ανάπτυξη, αλλά και για τις ευκαιρίες που προσφέρει στα κατοικίδια να αλληλεπιδρούν καθημερινά τόσο με το περιβάλλον όσο και με τα αφεντικά τους. Μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν με τα κατοικίδιά τους; Μπορείτε να ταξιδέψετα μαζί;

Η έρευνα για τα κατοικίδια

Υπάρχει επαρκής αριθμός κτηνίατρων και pet-friendly καφέ και εστιατορίων; Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε η έρευνα Compare the Market που ανέλυσε 65 πόλεις παγκοσμίως, αξιολογώντας τες με βάση τον αριθμό πάρκων για σκύλους, τους κτηνιάτρους, τα pet-friendly ξενοδοχεία, τα pet-friendly καφέ και εστιατόρια, καθώς και τον μέσο αριθμό βροχερών ημερών ανά έτος.

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Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, μια χώρα όπου ο πληθυσμός των σκύλων ανέρχεται στις 652.000, με το 14% των νοικοκυριών να συμβιώνει με τουλάχιστον έναν τετράποδο φίλο, σύμφωνα με τη FEDIAF. Παρά την αγάπη των Ελλήνων για τα ζώα, η Αθήνα καταλαμβάνει μόλις την 59η θέση ανάμεσα σε 65 πόλεις, συγκεντρώνοντας τη χαμηλή βαθμολογία 3,00/10. Η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται έτσι στην τελευταία δεκάδα της λίστας, μοιραζόμενη τη θέση της με ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες και η Νάπολη.

Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Η Αθήνα εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις ως προς τη φιλικότητά της απέναντι στους σκύλους, συγκεντρώνοντας τη χαμηλή συνολική βαθμολογία 3,00/10 και κατατάσσοντας την πρωτεύουσα στις τελευταίες θέσεις της σχετικής έρευνας. Η εικόνα αυτή τεκμηριώνεται από την ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία υποδομών, καθώς καταγράφονται μόλις 0,10 πάρκα για σκύλους ανά 100.000 κατοίκους και μόλις 0,41 pet-friendly καφέ και εστιατόρια για τον ίδιο πληθυσμό.

Παράλληλα, οι επιδόσεις στον τομέα των υπηρεσιών και της φιλοξενίας παραμένουν χαμηλές, με 5,36 κτηνιάτρους και 4,72 pet-friendly ξενοδοχεία ανά 100.000 κατοίκους, αναδεικνύοντας ένα αστικό περιβάλλον που δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα των ιδιοκτητών κατοικιδίων, παρά το γεγονός ότι οι κλιματικές συνθήκες –με 58 βροχερές ημέρες ετησίως– θα μπορούσαν να ευνοούν την υπαίθρια δραστηριότητα.



Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε το Σαν Φρανσίσκο, με συνολική βαθμολογία 8,56/10. Η πόλη σημείωσε υψηλές επιδόσεις στον αριθμό pet-friendly καφέ και εστιατορίων, κτηνιάτρων και πάρκων για σκύλους. Ακολούθησαν το Austin με 8,37/10, καθώς και η Ουάσιγκτον D.C. και το Σαν Ντιέγκο, που συγκέντρωσαν αμφότερες 8,03/10.

Θέση Πόλη Βαθμολογία 1 Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ 8,56 2 Ώστιν, ΗΠΑ 8,37 3 Ουάσιγκτον D.C., ΗΠΑ 8,03 4 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ 8,03 5 Λισαβόνα, Πορτογαλία 7,84 6 Βοστώνη, ΗΠΑ 7,47 7 Σαν Αντόνιο, ΗΠΑ 7,28 8 Φλωρεντία, Ιταλία 7,19 9 Φοίνιξ, ΗΠΑ 7,18 10 Νίκαια, Γαλλία 7,09

Οι αμερικανικές πόλεις κυριάρχησαν στην κορυφή της λίστας, καταλαμβάνοντας επτά από τις δέκα πρώτες θέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό οφείλεται κυρίως στον υψηλό αριθμό pet-friendly ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων ανά κάτοικο.

Η Αθήνα βρέθηκε χαμηλότερα από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βιέννη και η Βαρκελώνη.

Πόλη Βαθμολογία Βαρκελώνη, Ισπανία 6,15 Μιλάνο, Ιταλία 4,97 Ρώμη, Ιταλία 4,65 Παρίσι, Γαλλία 4,18 Μαδρίτη, Ισπανία 3,69 Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 3,03 Αθήνα, Ελλάδα 3,00 Νάπολη, Ιταλία 3,00 Βερολίνο, Γερμανία 2,03

Η Αθήνα είχε παρόμοια συνολική βαθμολογία με τη Νάπολη, ενώ βρέθηκε ελάχιστα χαμηλότερα από το Λονδίνο, το οποίο κατέγραψε βαθμολογία 3,03/10.