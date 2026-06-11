Ο Hugel έρχεται στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς — και η αναμονή γύρω από αυτό το event είναι τεράστια.
Με πάνω από 22 εκατομμύρια monthly listeners και περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, ο ήχος του — afro, latin & house — κυριαρχεί διεθνώς, από τα residencies στην Ibiza μέχρι τα μεγαλύτερα festival stages.
Αυτό δεν είναι απλά ένα ακόμα show — είναι μια παγκόσμια στιγμή, που προσγειώνεται στην Αθήνα για ένα και μόνο βράδυ.
Σε έναν εμβληματικό open-air χώρο,στο Θέατρο Βράχων, το event θα εξελιχθεί σε μια full-scale, high-impact εμπειρία.
Custom-built stage, advanced visuals και ένα πλήρως immersive περιβάλλον θα μεταμορφώσουν τον χώρο σε ένα εκρηκτικό dancefloor κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.
Αυτή είναι η ενέργεια για την οποία είναι γνωστός ο HUGEL — MAKES THE GIRLS DANCE — και αυτή τη βραδιά θα φτάσει στο απόλυτο peak.
Τα εισιτήρια είναι αυστηρά περιορισμένα και θα διατίθενται σε φάσεις.
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