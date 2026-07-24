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Την παραδειγματική τιμωρία του 28χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ζητά η οικογένεια του θύματος, η οποία έχει ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Dikastiko.gr, ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου προχώρησε ήδη στη σχετική διαδικασία, με την οικογένεια να εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Νίκο Γαλάνη, στενό φίλο και κουμπάρο του θύματος. Ο κ. Γαλάνης, στις δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί σε βάθος, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κίνητρο της δολοφονίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που μέχρι στιγμής προβάλλεται.

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«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό…», τόνισε ο κ. Γαλάνης.

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μετά τη δολοφονία του πατέρα τους και είναι σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Στην Ευελπίδων ο 28χρονος για τις εκκρεμείς κατηγορίες

Την ίδια ώρα, ο 28χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την υπεράσπισή του κάποιος συνήγορος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί δικηγόροι έχουν αρνηθεί να τον εκπροσωπήσουν, καθώς το θύμα της ανθρωποκτονίας ήταν συνάδελφός τους.