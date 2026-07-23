Στον Εισαγγελέα οδηγείται 28χρονος Αιγύπτιος πο συνελήφθη εχθές αργά το βράδυ που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε άγρια το θύμα μέσα στο γραφείο του, προκαλώντας τον θάνατό του μετά από διαπληκτισμό.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη περιλαμβάνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, δακτυλικά αποτυπώματα και τον τραυματισμό στο χέρι του.

Ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

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Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγείται ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα.

Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία καθώς ομολόγησε την πράξη του.

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Τα στοιχεία που «κλείδωσαν» τη σύλληψη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην ταχύτατη εξιχνίαση της υπόθεσης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο Ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφώρου».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε τη βαναυσότητα της επίθεσης επικαλούμενη τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης: «Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο (…). Αντλούμε πολλά δεδομένα από την πρώτη εικόνα που έχουμε και εμείς και ο ιατροδικαστής και ουσιαστικά το διαπίστωσε στη συνέχεια και με τη νεκροτομή ότι του ασκήθηκε βία. Ξυλοκοπήθηκε άγρια αυτός ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να καταλήξει (…)».

Τα στοιχεία που πρόδωσαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη ήταν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τα δακτυλικά αποτυπώματα που ταυτοποιήθηκαν στον χώρο του εγκλήματος, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του.

Μετά τη δολοφονία, ο 28χρονος μετέβη σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ισχυριζόμενος ψευδώς στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε κάνοντας σκέιτμπορντ, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τις Αρχές στην οδό Αχαρνών.

Απολογία για δολοφονία δικηγόρου: Τι ισχυρίζεται ο 28χρονος

Από την πλευρά του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι γνώρισε το θύμα το ίδιο βράδυ σε κοινή παρέα. Ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει σπίτι του, ωστόσο έκαναν μια στάση στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όπου ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και το χτυπούσε στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που εκείνος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε το λάπτοπ και χρηματικό ποσό πριν εξαφανιστεί.

Η τραγική υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου, ανησυχώντας επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, μετέβησαν στο γραφείο του και με τη συνδρομή του θυρωρού της πολυκατοικίας εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο δάπεδο.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, τα αιτήματα ασύλου που είχε υποβάλει είχαν απορριφθεί τελεσίδικα, ενώ από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr