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Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το γενετικό υλικό και τα δακτυλικά αποτυπώματα οδήγησαν στον εντοπισμό του δράστη από τις Αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του θύματος προήλθε από πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα λόγω ξυλοδαρμού.

Οι κόρες του θύματος εντόπισαν τη σορό του στο γραφείο του με τη συνδρομή του θυρωρού του κτιρίου κατά την αναζήτησή του.

Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του θύματος και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος.

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Το βίντεο- ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Ο 28χρονος ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από μία έντονη λογομαχία που είχαν μεταξύ τους, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή και κατέληξε στον βάναυσο θάνατο του 73χρονου ποινικολόγου.

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Τα πρώτα λόγια του αδελφού του θύματος

Όπως αποκάλυψε στο Mega ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου: «Τον έψαχναν τον αδελφό μου όλη μέρα και ανέβηκαν τα κορίτσια στο γραφείο και έψαξαν και βρήκαν το θυρωρό που έχει κλειδιά για να μπορέσουν να μπούνε. Και όταν μπήκε η μία η κόρη, η άλλη είχε κάτσει στο αυτοκίνητο κάτω, είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς, δεν είδε παραπάνω, γιατί απ΄ ό,τι μαθαίνουμε δε βλέπεται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «Τα κορίτσια επικοινώνησαν μαζί μου πριν έρθει ο θυρωρός και έφυγα εγώ και πήγα στο γραφείο καθώς ήμουν στη δουλειά».

Αναφορικά με το αν πηγαίνει κάπου το μυαλό του αδελφού του αδικοχαμένου ποινικολόγου ή αν γνώριζε για κάποια ανοιχτή υπόθεση, ανέφερε: «Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, καταρχάς δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ».

Όσα ανέφερε ο θυρωρός του γραφείου

Παράλληλα, ο θυρωρός του γραφείου αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν βρήκαν το πτώμα του ποινικολόγου. «Δεν μπήκα πιο μέσα, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία, παρέδωσε το κλειδί»

Η ομολογία του 28χρονου και τα στοιχεία που τον «πρόδωσαν»

Οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, αξιοποιώντας καταθέσεις που ανέφεραν ότι ο 28χρονος είχε περάσει το βράδυ της Δευτέρας μαζί με τον 73χρονο δικηγόρο. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν επίσης η ανάλυση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και η συλλογή γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Κατά την προσαγωγή και εξέτασή του, ο 28χρονος υποστήριξε αρχικά ότι ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, κάνοντας προηγουμένως μια στάση στο γραφείο του. Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε ότι στον χώρο σημειώθηκε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το οποίο δεν έχει βρεθεί.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου εκτιμάται ότι επήλθε περίπου ένα 24ωρο πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Ο 73χρονος έφερε πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα, τα οποία προκλήθηκαν από άγριο ξυλοδαρμό με χέρια και πόδια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε σκληρή επιφάνεια.

Τα πρώτα ευρήματα από την αυτοψία είχαν ενισχύσει από την αρχή το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, το οποίο επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την πορεία των ερευνών. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα και συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.