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Η εκδήλωση είναι ήδη sold out, με τις τιμές των εισιτηρίων να κυμαίνονται από 1500 δολάρια έως και πάνω από 100 χιλιάδες για τα VIP τραπέζια.

Τα έσοδα της διοργάνωσης, η οποία τελεί υπό την καθοδήγηση του Πατέρα Αλέξανδρου Καρλούτσου, θα ενισχύσουν το Project Healthy Minds και τον οργανισμό Μαζί για το Παιδί.

Στόχος του θεσμού είναι η έμπρακτη στήριξη σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και νοσοκομείων μέσω της προώθησης της φιλανθρωπίας και της ελληνικής φιλοξενίας.

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Στις ΗΠΑ θα βρεθεί ξανά τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συγκεκριμένα στα Χάμπτονς της Νέα Υόρκης. Τα Χάμπτονς δεν αποτελούν απλώς το απόλυτο καταφύγιο της Αμερικανικής ελίτ (από τη Μπιγονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ μέχρι τη Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ), αλλά και το μέρος όπου η υψηλή κοινωνία συναντά την κοινωνική προσφορά. Επίκεντρο αυτής της συνάντησης αποτελεί εδώ και χρόνια το Blue Dream Summer Gala, η εμβληματική φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον.

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμος στο Blue Dream Gala το 2022.

Στη φετινή λαμπερή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και περιζήτητος στην Ελληνική ομογένεια. Το όνομά του φαίνεται πως βοήθησε τους ευγενείς σκοπούς του event καθώς, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Βlue Dream, η εκδήλωση είναι ήδη sold out. Το κόστος μάλιστα για τα τρία VIP τραπέζια που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στη σκηνή ξεπερνάει τις 100 χιλιάδες δολάρια, ενώ το πιο απλό εισιτήριο κοστίζει 1500 δολάρια.

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Κωνσταντίνος Αργυρός: Στο πλευρό του Father Alex

Το Blue Dream γεννήθηκε από την ανάγκη να στηριχθούν σημαντικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, νοσοκομεία και ιδρύματα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία με την έννοια της έμπρακτης φιλανθρωπίας. Υπό την καθοδήγηση προσωπικοτήτων όπως ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος (Father Alex), η εκδήλωση έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια μέσα στην πορεία της, στηρίζοντας σκοπούς που κυμαίνονται από την έρευνα για σοβαρές ασθένειες μέχρι την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα έσοδα της φετινής διοργάνωσης που στηρίζει έμπρακτα ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα διατεθούν στο Project Healthy Minds που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ενός από τα καθοριστικά ζητήματα της νέας γενιάς: την κρίση της ψυχικής υγείας αλλά και στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Με πρόεδρο την Αλεξάνδρα Μαρτίνου, η οποία αναμένεται να δώσει επίσης το παρόν στην εκδήλωση, το «Μαζί για το παιδί» εδώ και 30 χρόνια προσφέρει σημαντικό έργο υλοποιώντας προγράμματα που αποσκοπούν στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση της υγείας και της ψυχικής ευεξίας.