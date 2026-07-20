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Η παρουσιάστρια βρίσκεται στο νησί μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και φέρεται να διατηρεί δεσμό με τον 32χρονο επιχειρηματία και αθλητή Στέφανο Νεδέλκο.

Ο Στέφανος Νεδέλκος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην εστίαση της Κέρκυρας και αγωνίζεται στην ομάδα μπάσκετ Φαίακας, η οποία ανέβηκε στη Γ' Εθνική κατηγορία.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε πρόσφατα τα εστιατόρια του φημολογούμενου συντρόφου της, ενώ πραγματοποίησε και την πρώτη αναφορά στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την έντονη φημολογία, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, ενώ η παρουσιάστρια παραμένει επικεντρωμένη στην ανατροφή των παιδιών της.

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Καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη μετακίνηση της πρωινής εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα μαζί με την αγαπημένη της φίλη Χριστίνα Κοντοβά.

Η επιλογή της Κέρκυρας, σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού εκεί ζει και εργάζεται ο φημολογούμενος αγαπημένος της, Στέφανος Νεδέλκος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γνωριμία τους έγινε εκεί το Πάσχα και πως η σχέση τους προχώρησε σχετικά γρήγορα αφού λέγεται ότι οι δυο τους έκαναν και το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό ως ζευγάρι επιλέγοντας την Ιταλία.

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Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο φημολογούμενος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια την έκανε repost η Χριστίνα Κοντοβά.

Στέφανος Νεδέλκος- Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν από την Κέρκυρα

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει παραδεχτεί ακόμα ότι είναι μαζί, ο κόσμος της Κέρκυρας συζητάει εδώ και λίγο καιρό αυτή τη σχέση, αφού ο 32χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι αρκετά γνωστός στο νησί, όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής εξωτερικής εμφάνισης, αλλά και εξαιτίας της καριέρας του στο μπάσκετ, αφού αγωνίζεται στον Φαίακα Κέρκυρας που φέτος ανεβαίνει στη Γ’ Εθνική.

Εκτος από τις αθλητικές του δραστηριότητες, ο φημολογούμενος αγαπημένος της Σίσσυς Χρηστίδου, μετά την «Κόμισσα» πρόσφατα απέκτησε και το δεύτερό του εστιατόριο στην πόλη της Κέρκυρας, το «Μαριδάκι» που φρόντισε να επισκεφτεί η Σίσσυ Χρηστίδου το βράδυ της Κυριακής, μία μόλις μέρα μετά την επίσκεψή της στο πρώτο του εστιατόριο. Μάλιστα η 45χρονη παρουσιάστρια δεν δίστασε να «ταγκάρει» για πρώτη φορά και το προφίλ του Στέφανου Νεδέλκου.

To βράδυ της Κυριακής η Σίσσυ Χρηστίδου δείπνησε στο «Μαριδάκι» στο δεύτερο εστιατόριο του Στέφανου Νεδέλκου.

Λίγοι γνωρίζουν ότι πριν από τέσσερα χρόνια, ο Στέφανος Νεδέλκος είχε ένα καλοκαιρινό φλερτ στο νησί με μια άλλη πολύ γνωστή και καλλίγραμμη Ελληνίδα παρουσιάστρια, που δεν προχώρησε όμως αλλά εξελίχθηκε σε μια ζεστή φιλία.

Ο Στέφανος Νεδέλκος είναι πολύ γνωστός στην Κέρκυρα τόσο στον αθλητικό όσο και στον χώρο της εστίασης.

Όσοι πάντως γνωρίζουν από κοντά τον Στέφανο Νεδέλκο, μόνο τα καλύτερα έχουν να πουν για το ήθος, το χιούμορ και τον ώριμο χαρακτήρα του, ενώ φημίζεται και για το επικοινωνιακό του χάρισμα, έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια στον χώρο της εστίασης. Ο χρόνος θα δείξει αν η Σίσσυ Χρηστίδου παραδεχτεί ότι βρίσκεται σε σχέση, κάτι που δεν έχει κάνει μετά το -επίπονο- διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, έχοντας ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά της ήταν και θα είναι πάντα οι δυο γιοι της.