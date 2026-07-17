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Στο δυναμικό του OPEN ανήκει και επίσημα από το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής είχε δεχτεί πρόταση από τον παλιό του συνεργάτη και φίλο, Θέμη Μάλλη, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής Buongiorno όπου συμμετείχε τις δύο τελευταίες σεζόν.

Αν και η συμφωνία επρόκειτο αρχικά να επισημοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας, μία αδιαθεσία του παρουσιαστή καθυστέρησε τις υπογραφές, ενώ φήμες ανέφεραν ότι είχε δεχτεί μία προσέγγιση και από άλλη εκπομπή- οι διαπραγματεύσεις όμως δεν προχώρησαν και έτσι ο Ανδρέας Μικρούτσικος προτίμησε την αρχική πρόταση που του είχε γίνει.

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Ανδρέας Μικρούτσικος: Στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

Η τηλεοπτική επιστροφή του Ανδρέα Μικρούτσικου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές ή τα μέσα του Σεπτέμβρη καθώς θα πλαισιώσει τον δημοσιογράφο Νάσο Γουμενίδη που θα βρεθεί απέναντι στον νικητή της περσινής σεζόν, Πέτρο Κουσουλό- ο τελευταίος είχε αποχωρήσει από το κανάλι της Παιανίας το περασμένο καλοκαίρι μετακομίζοντας στον ΑΝΤ1. Μαζί τους θα βρίσκεται και η Άρια Καλύβα που παραμένει στο OPEN μετά τη… νεφελώδη εμπειρία της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η εκπομπή θα ξεκινάει αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και θα δίνει lead in στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου.