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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πλησιάζει σε οριστική συμφωνία για την επιστροφή του στην εκπομπή Το Πρωινό στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, ενώ παράλληλα συζητείται και η συνεργασία του Άρη Καβατζίκη με τον σταθμό.

Το OPEN αναζητά νέο παρουσιαστή για τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, έχοντας πραγματοποιήσει επαφές με τη Μαρία Σολωμού μετά την απομάκρυνση της Μαρίας Μπακοδήμου από τον συγκεκριμένο ρόλο.

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Μπορεί η Φαίη Σκορδά να αποδεσμεύτηκε από το MEGA μόλις δύο μέρες πριν από το τέλος της σεζόν, η ιδιοκτησία του ΑΝΤ1 όμως δεν άφησε την «ευκαιρία» να πάει χαμένη και αναζήτησε τρόπους αξιοποίησής της παρά το γεγονός ότι τα μπάτζετ για το πρώτο μισό της σεζόν είχαν ήδη «κλείσει».

Εξάλλου η Φαίη Σκορδά είχε φροντίσει να κρατήσει τις επαφές της με υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού, τα οποία δεν επιθυμούσαν ποτέ την αποχώρησή της το καλοκαίρι του 2022. Το σενάριo που διαρρέεται έντονα στην τηλεοπτική αγορά είναι πως αυτή τη φορά θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, απέναντι στην «terminator», όπως την είχε χαρακτηρίσει ο Δημήτρης Πανόπουλος, Ναταλία Γερμανού, που παραμένει για μια ακόμα σεζόν στον ALPHA.

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Η Φαίη Σκορδά με τον Άρη Καβατζίκη σε κοσμική τους έξοδο τον Μάιο.

Μπορεί μέχρι και αυτή τη στιγμή ο σταθμός να μην επιβεβαιώνει καν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις -και μάλιστα προχωρημένες- με τη 46χρονη παρουσιάστρια για ζωντανό μαγκαζίνο ενώ στα πλάνα που την αφορούν φαίνεται πως υπάρχει και η ανάθεση του πρώτου μεγάλου βραδινού show που θα βγει στον αέρα τη νέα σεζόν- και αυτό μπορεί να είναι το Dancing with The Stars αφού το Your Face Sounds Familiar θα προβληθεί ξανά το φθινόπωρο του 2027.

Μάλιστα οι τελευταίες φήμες αναφέρουν πως σε επαφές με το κανάλι του Αμαρουσίου βρίσκεται ήδη και ο πιο αγαπημένος συνεργάτης της Φαίης Σκορδά, Άρης Καβατζίκης.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Από τη Φαίη Σκορδά (ξανά) στον Γιώργο Λιάγκα

Ένα βήμα πριν από την οριστική συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για την επιστροφή του στην εκπομπή Το Πρωινό βρίσκεται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποφασισμένος να έχει ξανά δίπλα του τον παλιό του φίλο και συνεργάτη, ο οποίος επιστρέφει και στο μουσικό ραδιόφωνο του Ομίλου. Το μόνο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή είναι οι -επιεικώς- ψυχρές του σχέσεις με τον άλλον στενό συνεργάτη του κεντρικού παρουσιαστή, Τάσο Τεργιάκη.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον Γιώργο Λιάγκα στην αρχή της συνεργασίας τους το 2010.

Σε ετοιμότητα η Σολωμού για τον «Αδύναμο Κρίκο»

Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση να αλλάξει παρουσιαστή ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» του OPEN καθώς οι άνθρωποι του καναλιού θεώρησαν ότι η Μαρία Μπακοδήμου είχε μπει σε διαφορετικά… παπούτσια από εκείνα που απαιτούσε ο συγκεκριμένος ρόλος. Οι αρχικές επαφές με τον Τάσο Τρύφωνος έπεσαν σε ένα αναπάντεχο εμπόδιο, καθώς ο παρουσιαστής ανήκει και στον ALPHA Κύπρου, ενώ εκεί το συγκεκριμένο παιχνίδι προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό OMEGA.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Θέμης Μάλλης έκανε ραντεβού με τη Μαρία Σολωμού, καθώς εκείνη μπορεί να υποδυθεί την αυστηρή- και οριακά αγενή- περσόνα με μεγάλη άνεση. Η ηθοποιός δήλωσε ότι είναι διαθέσιμη να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά της αλλά οι δυο πλευρές δεν έχουν έρθει έκτοκτε σε επικοινωνία.

Η Μαρία Σολωμού έκανε πριν από λίγες μέρες ραντεβού με το OPEN.

Την εκτέλεση παραγωγής του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» εξάλλου έχει αναλάβει η Barking Well του Νίκου Κοκλώνη. Με τον τελευταία η Μαρία είχε συνεργαστεί στην εκπομπή Roomies που παρουσίαζε με την Ντορέττα Παπαδημητρίου και την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία επίσης μετακομίζει στο OPEN δίπλα στην Ιωάννα Μαλέσκου τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.