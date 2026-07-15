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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/7 στο Μελιδοχώρι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο συνδράμουν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εστάλη μήνυμα του «112» με τις Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.