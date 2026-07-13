Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ζοχράν Μαμντάνι δέχθηκε έντονη κριτική επειδή ο μεταναστευτικός χάρτης της Νέας Υόρκης παρέλειψε ιστορικές κοινότητες όπως οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ιρλανδοί και οι Εβραίοι.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Μαμντάνι ανακοίνωσε την προσθήκη της Μικρής Ιταλίας και δεσμεύτηκε για τον εμπλουτισμό του χάρτη με περισσότερες περιοχές προς αποκατάσταση της ποικιλομορφίας.

Η οργάνωση AHEPA άσκησε κριτική για την παράλειψη των Ελληνοαμερικανών, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσφορά τους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.

Παρά τις ανακοινώσεις, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η περιοχή της Αστόρια θα συμπεριληφθεί στις μελλοντικές προσθήκες του επίμαχου χάρτη της πόλης.

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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Ζοχράν Μαμντάνι να αποκλείσει τους Ιταλούς, Ιρλανδούς, Έλληνες και Εβραίους από έναν χάρτη που στοχεύει να αναδείξει 30 περιοχές μεταναστών και στις πέντε περιφέρειες της πόλης.

Ο Μαμντάνι προσθέτει την «Μικρή Ιταλία» στον μεταναστευτικό χάρτη

Ο χάρτης με όνομα «New York City Immigrant Enclaves» εστιάζει σε 30 γειτονιές και στους πέντε δήμους της πόλης, αναδεικνύοντας περιοχές όπως η Koreatown στο Μανχάταν, το Μικρό Πακιστάν στο Μπρούκλιν, η Μικρή Υεμένη στο Μπρονξ, η Μικρή Γουιάνα στο Κουίνς και το Μικρό Μεξικό στο Στάτεν Άιλαντ, αλλά παραλείπονται ιστορικές μεταναστευτικές κοινότητες.

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Λόγω της κατακραυγής που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις και τις πιέσεις της ιταλικής κοινότητας, ο Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι η Μικρή Ιταλία θα προστεθεί εν τέλει στο εγχείρημα, εξηγώντας ότι ο χάρτης δημιουργήθηκε αρχικά από την προηγούμενη διοίκηση το 2023 και δεν περιλαμβάνει όλες τις εθνοτικές κοινότητες της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα προστεθούν περισσότερες γειτονιές στον χάρτη με σκοπό να αντικατοπτρίζεται η ποικιλομορφία της πόλης.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν διευκρίνισε εάν η ελληνική γειτονιά της Αστόρια περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοχών που πρόκειται να προστεθούν στον χάρτη. Η AHEPA (Αμερικανική Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση), η μεγαλύτερη και παλαιότερη ομογενειακή οργάνωση παγκοσμίως, άσκησε σφοδρή κριτική στις δημαρχικές αρχές της Νέας Υόρκης, τονίζοντας ότι η παράλειψη «δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό», δεδομένου ότι οι παλιές και εδραιωμένες μεταναστευτικές ομάδες (όπως οι Έλληνες, οι Ιταλοί και οι Εβραίοι) σκοπίμως παραβλέπονται. Παράλληλα, ζητά οι προσπάθειες αναγνώρισης να γίνονται με ακρίβεια και πληρότητα, αντικατοπτρίζοντας δίκαια την πραγματική ιστορία όλου του ποικιλόμορφου πληθυσμού της Νέας Υόρκης

Η ανακοίνωση της AHEPA

«Η AHEPA εκφράζει την ανησυχία της για την παράλειψη των Ελληνοαμερικανών, καθώς και πολλών άλλων εθνοτικών ομάδων, από την πρόσφατη αναγνώριση των μεταναστευτικών κοινοτήτων της Νέας Υόρκης. Για γενιές, οι Ελληνοαμερικανοί αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της Νέας Υόρκης —βαθιά συνυφασμένο με τις γειτονιές, την οικονομία και την πολιτιστική της ταυτότητα— ενώ παράλληλα διατηρούν με υπερηφάνεια τόσο την ελληνική τους κληρονομιά όσο και το μοναδικό πνεύμα της ίδιας της Νέας Υόρκης. Πουθενά δεν είναι αυτό πιο εμφανές από ό,τι σε κοινότητες όπως η Αστόρια, η οποία αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη της διαρκούς παρουσίας και προσφοράς των Ελληνοαμερικανών.»

Οι Ελληνοαμερικανοί έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Νέας Υόρκης μέσω της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και της ίδρυσης οικογενειακών εστιατορίων, diners και εμπορικών καταστημάτων, τα οποία έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των τοπικών γειτονιών. Πέρα από το εμπόριο, η κοινότητα έχει αφήσει διαρκές αποτύπωμα στη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις τέχνες, στηρίζοντας παράλληλα φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενεργού συμμετοχής στα κοινά που ενισχύουν την ευρύτερη κοινωνία.

Αυτή η παράλειψη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Άλλες ιστορικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ιταλοαμερικανών και των Εβραιοαμερικανών, έχουν επίσης εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο ζήτημα όπου εδραιωμένες μεταναστευτικές ομάδες παραβλέπονται στα σύγχρονα αφηγήματα. Οι προσπάθειες αναγνώρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και πληρότητα ολόκληρη την ιστορία του ποικιλόμορφου πληθυσμού της Νέας Υόρκης.

Η AHEPA παραμένει σταθερή στην αποστολή της να καταπολεμά τις διακρίσεις, να προάγει την πολιτική υπευθυνότητα και να διαφυλάσσει την ελληνική κληρονομιά».