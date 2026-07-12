Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο χειρουργός του NHS, Δρ Ahmed Ezzat, προειδοποιεί για τρία πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος που συχνά παραβλέπονται.

Οι αιφνίδιες διαταραχές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή η εμφάνιση διαβήτη τύπου δύο μπορεί να αποτελούν σοβαρή ένδειξη της νόσου.

Ο ανεξήγητος πόνος στην κοιλιά ή στην πλάτη, ο οποίος εντείνεται μετά το φαγητό, χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης από τους ασθενείς.

Το κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, γνωστό ως ίκτερος, αποτελεί το τρίτο κρίσιμο προειδοποιητικό σημάδι που απαιτεί διερεύνηση από ειδικό.

Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει καθοριστική, καθώς το 80% των ασθενών διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση.

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Ένας διακεκριμένος χειρουργός προειδοποιεί για τρία πρώιμα σημάδια του καρκίνου του παγκρέατος, τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους επαγγελματίες υγείας.

Ο Δρ Ahmed Ezzat, χειρουργός του NHS, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, κάλεσε το κοινό να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα διακριτικά συμπτώματα της ιδιαίτερα επιθετικής αυτής μορφής καρκίνου. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, περίπου το 80% των ασθενών λαμβάνει τη διάγνωση όταν η νόσος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις θεραπευτικές επιλογές.

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«Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει μερικές από τις χειρότερες εκβάσεις από όλες τις μορφές καρκίνου. Λιγότερο από το 10% όλων των ασθενών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παγκρέατος θα καταφέρουν να ζήσουν 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Ας κάνουμε κάτι γι’ αυτό» είπε στο βίντεο.

Τα συμπτώματα που κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου

Μεταβολές στα επίπεδα σακχάρου

Ένα από τα πιο διακριτικά συμπτώματα που ανέφερε ο Δρ. Ahmed Ezzat είναι οι αιφνίδιες μεταβολές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και με ασυνήθιστες αλλαγές στο αίσθημα της πείνας.

«Ένα σημάδι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι η εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Ή, αν έχετε ήδη διαβήτη και τον ελέγχετε καλά, μπορεί ξαφνικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας να αρχίσουν να ανεβαίνουν και να μην μπορείτε να τα ρυθμίσετε σωστά. Αυτό συμβαίνει επειδή το πάγκρεας παράγει ινσουλίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα», εξήγησε.

Το πάγκρεας διαδραματίζει βασικό ρόλο τόσο στην πέψη όσο και στην παραγωγή ορμονών, όπως η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη, οι οποίες συμβάλλουν στη μετατροπή της γλυκόζης σε ενέργεια. Όταν αναπτύσσεται καρκίνος στο πάγκρεας, η λειτουργία του αδένα μπορεί να διαταραχθεί, με αποτέλεσμα να μην παράγονται επαρκείς ποσότητες αυτών των ορμονών και να εμφανίζονται διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου.

«Αν παρατηρήσετε αυτό το σύμπτωμα, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα εξεταστείτε επειγόντως από τον παθολόγο σας» προειδοποίησε.

Κοιλιακό άλγος

Ένα ακόμη σύμπτωμα που δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τον καρκίνο του παγκρέατος είναι ο ανεξήγητος πόνος στην κοιλιά ή στην πλάτη. Σύμφωνα με το NHS, ο πόνος μπορεί να γίνεται πιο έντονος μετά το φαγητό ή όταν το άτομο είναι ξαπλωμένο, ενώ συχνά υποχωρεί όταν σκύβει προς τα εμπρός.

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«Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστείτε από τον οικογενειακό σας γιατρό, καθώς αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του παγκρέατος» δήλωσε ο Δρ. Ezzat.

Το NHS επισημαίνει επίσης ότι επίμονες ενοχλήσεις από το πεπτικό σύστημα, όπως η δυσπεψία και το φούσκωμα, μπορεί να αποτελούν ενδείξεις της νόσου. Ωστόσο, δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς κοιλιακό πόνο.

Ίκτερος

Ο ίκτερος είναι το τρίτο βασικό προειδοποιητικό σημάδι που ανέδειξε ο χειρουργός. Πρόκειται για κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, το οποίο μπορεί αρχικά να γίνει πιο εμφανές στο λευκό των ματιών.

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«Ο ίκτερος μπορεί να αφορά το δέρμα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει πιο εμφανώς στο λευκό των ματιών», εξήγησε ο χειρουργός του NHS.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο ίκτερος δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον καρκίνο του παγκρέατος, καθώς μπορεί να προκληθεί και από άλλες παθήσεις, όπως προβλήματα του ήπατος ή από τη συσσώρευση χολερυθρίνης στον οργανισμό.

Εκτός από τα παραπάνω, συχνά συμπτώματα της νόσου μπορεί να είναι η μειωμένη όρεξη, η έντονη κόπωση, ο πυρετός, η γενική αδιαθεσία ή η ναυτία, καθώς και διαταραχές στις κενώσεις, όπως διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

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