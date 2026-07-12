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  • Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο φεστιβάλ Salsa on St.
  • Clair στο Τορόντο.
  • Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τα θύματα στο σημείο του συμβάντος και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να αποφεύγουν την περιοχή του φεστιβάλ όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των αστυνομικών δυνάμεων.
  • Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό και δήλωσε τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης ή για ενδεχόμενες συλλήψεις υπόπτων.
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Δύο άτομα σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν μετά από περιστατικό με ένοπλη επίθεση στο Τορόντο το Σάββατο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά στο σημείο του συμβάντος. Η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων θυμάτων δεν έγινε άμεσα γνωστή.

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Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κεντρικό Τορόντο (Midtown) κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Salsa on St. Clair», μιας ετήσιας γιορτής της λατινοαμερικανικής κουλτούρας, σύμφωνα με το CTV News.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθουν τις οδηγίες της αστυνομίας, καθώς η έρευνα και οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «συγκλονισμένος» από το περιστατικό και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην αστυνομία για τις προσπάθειες σύλληψης των υπευθύνων, σε ανάρτησή του στο X.

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους, με όσους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το φρικτό γεγονός», δήλωσε ο ίδιος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τορόντο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέρα ​​από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του σώματος στο X.

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Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα παρέχονται νεότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες. Δεν δόθηκαν άμεσα στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με ύποπτο, το κίνητρο ή τυχόν συλλήψεις.

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