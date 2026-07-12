Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο φεστιβάλ Salsa on St.

Clair στο Τορόντο.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τα θύματα στο σημείο του συμβάντος και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να αποφεύγουν την περιοχή του φεστιβάλ όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό και δήλωσε τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης ή για ενδεχόμενες συλλήψεις υπόπτων.

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Δύο άτομα σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν μετά από περιστατικό με ένοπλη επίθεση στο Τορόντο το Σάββατο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά στο σημείο του συμβάντος. Η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων θυμάτων δεν έγινε άμεσα γνωστή.

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🔵 #Canada Nella notte #sparatoria a #Toronto: almeno due morti e 5 feriti. L'aggressore, che non è ancora stato fermato, ha aperto il fuoco durante un popolare festival latino-americano: presenti 13mila persone. Nel video le dichiarazioni del vice capo della polizia pic.twitter.com/ji5lcwQXZu — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 12, 2026

🇨🇦 BREAKING: Two people have been killed and four others injured following a shooting at the Salsa on St. Clair festival in Toronto.



Police initially warned of an active shooter situation before later confirming the incident appeared to involve an exchange of gunfire between… July 12, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κεντρικό Τορόντο (Midtown) κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Salsa on St. Clair», μιας ετήσιας γιορτής της λατινοαμερικανικής κουλτούρας, σύμφωνα με το CTV News.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθουν τις οδηγίες της αστυνομίας, καθώς η έρευνα και οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «συγκλονισμένος» από το περιστατικό και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην αστυνομία για τις προσπάθειες σύλληψης των υπευθύνων, σε ανάρτησή του στο X.

Canadian police are searching for an active shooter who killed two people and wounded five others in Toronto pic.twitter.com/ZhGplBhpkO Advertisement July 12, 2026

SCENES of a mass shooting that left two dead and at least four more wounded during a #Salsafestival in #Toronto. pic.twitter.com/2WVGNl3wVz — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 12, 2026

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους, με όσους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το φρικτό γεγονός», δήλωσε ο ίδιος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τορόντο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέρα ​​από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του σώματος στο X.

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Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα παρέχονται νεότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες. Δεν δόθηκαν άμεσα στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με ύποπτο, το κίνητρο ή τυχόν συλλήψεις.