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Εν μέσω κλίματος που παραπέμπει σε άλλες εποχές, καθώς οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της ΝΔ και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα «υπενθυμίζουν» την απειλή της τρομοκρατίας, ο πρώην διευθυντής στο γραφείο του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, επισημαίνει τους κινδύνους για την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο Θανάση Λάλα, σε μία συνέντευξη εφ’ όλη της ύλης, ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι συνοδεύεται από προσωπική ασφάλεια σε δημόσιους χώρους, κάνοντας λόγο για «ασύλληπτη τοξικότητα», ενώ δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει αναλάβει ο ίδιος το οικονομικό κόστος…

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Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί περιλαμβάνεται ένα απόσπασμα από την άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 18:00, την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

ΓΔ: Λοιπόν, βέβαιως υπάρχει μια τοξικότητα σύλληπτη. Εμένα έχει και ειδικές διαστάσεις, διότι δεν νομίζω πολλοί να έχουνε δεχθεί την επίθεση που έχω δεχθεί εγώ τα τελευταία χρόνια.

ΘΛ: Κοστίζει κιόλας αυτός ο σωματοφύλακας.

ΓΔ: Κοιτάξτε, κοστίζει. Αυτό έχει και ειδικές διαδικασίες. Γιατί όταν έχεις δύο προκηρύξεις από τρομοκρατική οργάνωση και έχεις και συγκεκριμένους ολιγάρχες οι οποίοι εννοούν να κάνουν συνέχεια επίθεση, αυτό έχει και θέματα ασφάλειας. Αλλά πριν πάμε σε αυτό…

ΘΛ: Εσείς τους πληρώνετε (για την ασφάλειά σας);

ΓΔ: Προφανώς.

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