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Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με θύμα μία 15χρονη πουέχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Νεκρή 15χρονη από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 12:00, σύμφωνα με πληροφορίες απο το thestival, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η άτυχη ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.