Συναγερμός σήμανε στη Λέσβο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγιάσου, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το 112 και να αποστέλλει προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους και επισκέπτες, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.