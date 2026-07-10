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Φωτιές ξέσπασαν στην Οινούσσα Σερρών και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Στις Σέρρες η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Επίσης, συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά στα Διαβατά, όπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026