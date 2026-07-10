Φωτιές ξέσπασαν στην Οινούσσα Σερρών και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Στις Σέρρες η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Επίσης, συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά στα Διαβατά, όπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Οινούσσα #Σερρών απομακρυνθείτε προς #Νέο_Σούλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice