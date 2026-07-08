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Η ηθοποιός τόνισε ότι παλαιότερα οι γυναίκες δίσταζαν να καταγγείλουν ανάλογα περιστατικά λόγω της ισχύος των δραστών, ενώ σημείωσε ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη.

Αναφερόμενη στα επαγγελματικά της, δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την ξαφνική δημοσιότητα που έλαβε μέσα από τη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί».

Τέλος, χαρακτήρισε τη συνεργασία της με τον Γιάννη Μπέζο εξαιρετικά σημαντική, υπογραμμίζοντας την εκπαιδευτική του συμβολή και το ήθος που δίδασκε στους νεότερους συναδέλφους του.

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Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Πηλιχού, η οποία μίλησε για μια απόπειρα κακοποίησης που είχε δεχθεί σε νεαρή ηλικία, αλλά και για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Μπέζο στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί».

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ο στίβος ήταν αυτός που τη βοήθησε να διαφύγει από έναν γιατρό που επιχείρησε να την κακοποιήσει όταν ήταν 18-19 ετών.

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«Δεν ολοκληρώθηκε, προφανώς. Ήταν τρομακτικό για μένα. Μόλις είχα ενηλικιωθεί, γύρω στα 18-19. Ο στίβος με βοήθησε γιατί πήδηξα πάνω από τα τραπεζάκια και έτρεξα. Δραπέτευσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το πώς αντιμετωπίζονταν τότε τέτοια περιστατικά, σημείωσε ότι οι γυναίκες δύσκολα έβρισκαν το θάρρος να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν ο φερόμενος ως δράστης ήταν πρόσωπο με ισχύ.

«Δεν θεωρούσες καν ότι κάποιος θα σε πιστέψει, ειδικά αν ήταν κάποιος που είχε εξουσία ή δύναμη στον χώρο του. Σήμερα πιστεύω ότι υπάρχουν πιο ευήκοα ώτα», είπε.

«Δούλεψα στη νύχτα, αλλά δεν άντεχα το μπαρ»

Η Ιωάννα Πηλιχού αναφέρθηκε και στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, αποκαλύπτοντας ότι εργάστηκε για αρκετό διάστημα στη νυχτερινή διασκέδαση, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τον εαυτό της.

Όπως εξήγησε, ξεκίνησε στο σέρβις και στη συνέχεια δοκίμασε να εργαστεί πίσω από το μπαρ, όμως σύντομα διαπίστωσε ότι δεν της ταίριαζε.

«Δεν μου άρεσε γιατί έπρεπε να απαντάς στον καθένα που σου μιλάει. Στη νύχτα είμαι πολύ ακοινώνητη, δεν θέλω πολλές επαφές. Επέλεξα τελικά ένα πόστο όπου δεν χρειαζόταν να μιλάω σε κανέναν», ανέφερε.

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«Στην αρχή δεν έβγαινα από το σπίτι»

Η ηθοποιός μίλησε και για τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί», παραδεχόμενη ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την ξαφνική δημοσιότητα.

«Στην αρχή δεν έβγαινα καθόλου έξω», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Γιάννης Μπέζος μάς εκπαίδευε μέσα στη δουλειά»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Γιάννη Μπέζο, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της καριέρας της.

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«Ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Είναι ο πιο επαγγελματίας άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ταυτόχρονα ήταν απίστευτα δοτικός. Ερχόταν, μας συμβούλευε, μας εξηγούσε πώς λειτουργεί μια σκηνή και ουσιαστικά μας εκπαίδευε μέσα στη δουλειά», ανέφερε.

Όπως είπε, ο ηθοποιός προετοίμαζε τους νεότερους συναδέλφους του ακόμη και για τη διαχείριση της επιτυχίας.

«Μας έλεγε ότι η σειρά θα γίνει επιτυχία και πως ο κόσμος θα μας αναγνωρίζει στον δρόμο. Μας προειδοποιούσε να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και μας δίδασκε το ήθος που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός», τόνισε.

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Η Ιωάννα Πηλιχού χαρακτήρισε τον Γιάννη Μπέζο αυστηρό αλλά δίκαιο, σημειώνοντας ότι ενδιαφερόταν ουσιαστικά για όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

«Ερχόταν ακόμη και σε ημέρες που δεν είχε γύρισμα, για να δει πώς εξελίσσονται οι σκηνές και έφερνε φαγητό για όλο το συνεργείο. Ήταν ο άνθρωπος που νοιαζόταν πραγματικά για όλους», κατέληξε.

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