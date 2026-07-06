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Ο αναβάτης κινήθηκε προκλητικά δίπλα στο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να επιβραδύνουν απότομα για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και ποινή φυλάκισης έως ενός έτους.

Πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η επικίνδυνη οδήγηση του αναβάτη ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινικές διώξεις βάσει του Ποινικού Κώδικα.

Το βίντεο του περιστατικού ολοκληρώνεται χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάληξη της καταδίωξης ή αν ο οδηγός του δικύκλου ακινητοποιήθηκε τελικά από τις αρχές.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην Αττική Οδό, με οδηγό σκούτερ να αγνοεί επιδεικτικά τις εντολές της Αστυνομίας και να προχωρά σε αλλεπάλληλες προκλητικές κινήσεις.

Παρά την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο της Αθήνας, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων αλλά και την αξιοποίηση σύγχρονων, «έξυπνων» μέσων επιτήρησης σε κομβικά σημεία, εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική μερίδα οδηγών που επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία τόσο για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και για τις Αρχές.

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Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που παρουσιάζουμε σήμερα, με πρωταγωνιστή τον οδηγό ενός σκούτερ μικρού κυβισμού, ο οποίος, όπως μπορούμε να δούμε, όχι μόνο αγνοεί το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, παρά το γεγονός ότι το περιπολικό έχει ενεργοποιήσει τόσο τους φάρους όσο και τις σειρήνες, αλλά επιλέγει να προκαλέσει ανοιχτά τους αστυνομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, το περιπολικό ακολουθεί το σκούτερ από πολύ κοντινή απόσταση, ωστόσο ο οδηγός, αντί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, πραγματοποιεί συνεχείς εναλλαγές λωρίδων, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, όταν το περιπολικό παραμένει πίσω του και μετακινείται στη μεσαία λωρίδα, ο αναβάτης μειώνει την ταχύτητά του και κινείται προκλητικά δίπλα στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ., δείχνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει.

Στη συνέχεια, ο οδηγός επιταχύνει προκειμένου να βρεθεί μπροστά από το περιπολικό και πραγματοποιεί απότομους ελιγμούς, κινούμενος προς το μέρος του,﻿με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να αναγκαστεί να επιβραδύνει απότομα προκειμένου να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση.

Λίγο αργότερα, προχωρά σε ακόμη μία αιφνίδια αλλαγή λωρίδας, αυτή τη φορά προς τα δεξιά, συνεχίζοντας την επικίνδυνη και παραβατική οδήγησή του.

Σημειώνεται πως όλο αυτό συμβαίνει ενώ το σκούτερ πλησιάζει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία της Αττική Οδού, όπου η κυκλοφορία οχημάτων και η παρουσία οδηγών που θέλουν να στρίψουν προς την έξοδο, κάνει την συμπεριφορά του ακόμα πιο επικίνδυνη.

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Το βίντεο ολοκληρώνεται λίγα δευτερόλεπτα αφότου το σκούτερ και το περιπολικό περάσουν την έξοδο της Μεταμόρφωσης, χωρίς να γίνεται γνωστή η κατάληξη της καταδίωξης ή αν ο αναβάτης τελικά ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Πόσο είναι το πρόστιμο για τον οδηγό του σκούτερ

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι η άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα στάσης αστυνομικού αποτελεί σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 49, η μη συμμόρφωση οδηγού ή πεζού στις υποδείξεις αστυνομικού κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και επισύρει το διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, καθώς και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΟΚ. Ταυτόχρονα, τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους.

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Παράλληλα, το άρθρο 50 προβλέπει ότι ο οδηγός που αρνείται να συμμορφωθεί με εντολή αστυνομικού για την ακινητοποίηση του οχήματός του ή συνεχίζει να κινείται ενώ έχει διαταχθεί η ακινητοποίησή του, διαπράττει επίσης παράβαση κατηγορίας Ε3-Β, με ίδια πρόστιμο και ίδιες κυρώσεις, άλλα και με ενδεχόμενη ποινή φυλάκισης έως ένα έτος.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, εφόσον από τη συμπεριφορά του οδηγού προέκυψαν επικίνδυνοι ελιγμοί και δημιουργήθηκε κίνδυνος για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, ενδέχεται να εξεταστεί και η εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης, εφόσον φυσικά συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με τις ποινές να γίνονται ακόμα αυστηρότερες σε περιπτώσεις όπου η επικίνδυνη οδήγηση προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή σημαντικές ζημιές σε υποδομές ή κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

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