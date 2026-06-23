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Η παράνομη κίνηση στη ΛΕΑ εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 ημέρες, με τις ποινές να κλιμακώνονται σημαντικά σε περιπτώσεις υποτροπής.

Παρά τη μείωση των καταγεγραμμένων παραβάσεων εντός του 2025, το φαινόμενο παραμένει έντονο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση της οδικής παιδείας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

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Η Τροχαία στήνει ξανά μπλόκα στην Αττική Οδό για οδηγούς που μπαίνουν παράνομα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Όμως το πρόβλημα δεν είναι ούτε τοπικό ούτε εποχικό. Είναι μια από τις πιο αντικοινωνικές παραβάσεις στους δρόμους: εκεί όπου κάποιοι κερδίζουν λίγα λεπτά, μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος για ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό ή ένα περιπολικό.

Η εικόνα είναι γνωστή. Μποτιλιάρισμα, νεύρα, ουρές χιλιομέτρων, μια έξοδος που αργεί, μια επιστροφή που δεν τελειώνει ποτέ. Και τότε εμφανίζονται οι «έξυπνοι»: αυτοκίνητα και μηχανές που βγαίνουν δεξιά, πατούν τη ΛΕΑ και προσπερνούν όλους τους υπόλοιπους σαν να ανακάλυψαν μια κρυφή λωρίδα κυκλοφορίας.

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Δεν είναι κρυφή λωρίδα. Δεν είναι βοηθητικός δρόμος. Δεν είναι «για λίγο». Είναι η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Με αφορμή τους νέους ελέγχους της Τροχαίας στην Αττική Οδό, λίγο πριν από την έξοδο προς Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, το ζήτημα επιστρέφει εκεί όπου πραγματικά ανήκει: όχι μόνο στην αστυνόμευση, αλλά στην οδική παιδεία.

Γιατί η ΛΕΑ υπάρχει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Να μείνει ανοιχτός ένας διάδρομος σωτηρίας. Από εκεί πρέπει να περάσει το ασθενοφόρο που πηγαίνει σε τροχαίο. Το πυροσβεστικό που κατευθύνεται σε φωτιά. Το περιπολικό που επιχειρεί να φτάσει σε συμβάν. Τα οχήματα συντήρησης και οδικής ασφάλειας που πρέπει να επέμβουν όταν ένα αυτοκίνητο έχει μείνει, όταν έχει πέσει αντικείμενο στο οδόστρωμα, όταν υπάρχει ατύχημα ή κίνδυνος.

Όποιος μπαίνει παράνομα στη ΛΕΑ δεν κάνει απλώς μια «παράβαση». Κλείνει τον δρόμο σε εκείνους που πρέπει να φτάσουν πρώτοι.

Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο έντονο κάθε καλοκαίρι, τα τριήμερα, το Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, στις μεγάλες αργίες, στις εξόδους και στις επιστροφές προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μητροπολιτικές περιοχές. Στην Αθηνών-Κορίνθου, στην Αθηνών-Λαμίας, στην Αττική Οδό, στους περιφερειακούς άξονες των μεγάλων πόλεων, η ίδια λογική επαναλαμβάνεται: κάποιοι θεωρούν ότι η αναμονή αφορά όλους τους άλλους.

Το πρόστιμο σήμερα είναι 150 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Η παράβαση της χρήσης ΛΕΑ κατατάσσεται στον νέο ΚΟΚ στην κατηγορία Ε2-Α και ταυτόχρονα στην κατηγορία Σ, δηλαδή στην αντικοινωνική οδική συμπεριφορά.

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Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα πέντε ετών, οι ποινές ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά: για δεύτερη φορά το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος τις 180 ημέρες. Για τρίτη φορά, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης τον έναν χρόνο.

Και υπάρχει και το βαρύτερο επίπεδο: όταν η παράνομη κίνηση στη ΛΕΑ προκαλεί κίνδυνο, μπορεί να μπει στο πεδίο της επικίνδυνης οδήγησης. Εκεί οι συνέπειες δεν είναι πλέον μόνο διοικητικές. Μπορεί να υπάρξουν ποινικές κυρώσεις, ειδικά αν από την πράξη προκύπτει κίνδυνος για άνθρωπο ή σοβαρότερο αποτέλεσμα.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό. Στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το 2025 βεβαιώθηκαν 1.418 παραβάσεις για ΛΕΑ, έναντι 2.565 το 2024. Δηλαδή περίπου 118 παραβάσεις τον μήνα το 2025, από περίπου 214 τον μήνα το 2024. Η μείωση είναι σημαντική, αλλά ο αριθμός παραμένει μεγάλος για μια παράβαση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.

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Σε πανελλαδικό επίπεδο, δημοσιευμένα στοιχεία που επικαλούνται την Ετήσια Στατιστική Έκθεση Οδικής Ασφάλειας 2025 αναφέρουν 5.120 καταγεγραμμένες κλήσεις για κίνηση στη ΛΕΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 427 κλήσεις τον μήνα ή περίπου 14 την ημέρα. Και πάλι, μιλάμε μόνο για όσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν — όχι για όσες έγιναν.

Τα έκτακτα μπλόκα δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Σε στοχευμένους ελέγχους του 2022 σε Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας και Αττική Οδό είχαν βεβαιωθεί 922 παραβάσεις σε πέντε ημέρες. Σε άλλη περίπτωση, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος του 2021, μόνο στην Αθηνών-Κορίνθου καταγράφηκαν 330 παραβάσεις για κίνηση στη ΛΕΑ μέσα σε μία ημέρα.

Αυτή είναι η ουσία: η ΛΕΑ δεν φρακάρει από την κίνηση. Φρακάρει από επιλογή. Από οδηγούς που αποφασίζουν ότι η δική τους βιασύνη αξίζει περισσότερο από την ασφάλεια όλων.

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Και όταν φρακάρει η ΛΕΑ, δεν καθυστερεί απλώς η Τροχαία να κόψει μια κλήση. Καθυστερεί το ΕΚΑΒ. Καθυστερεί η Πυροσβεστική. Καθυστερεί η οδική βοήθεια. Καθυστερεί η απομάκρυνση ενός ακινητοποιημένου οχήματος που μπορεί να προκαλέσει νέο ατύχημα. Καθυστερεί η ίδια η αποσυμφόρηση του δρόμου.

Με απλά λόγια: αυτός που μπαίνει στη ΛΕΑ για να «ξεκολλήσει» από την κίνηση, μπορεί να είναι ο λόγος που η κίνηση δεν ξεκολλά ποτέ.

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης είναι για βλάβη, για έκτακτο περιστατικό ή όταν δώσει σχετική εντολή η Τροχαία. Δεν είναι για τηλεφώνημα. Δεν είναι για χάρτη. Δεν είναι για στάση «δύο λεπτών». Δεν είναι για προσπέραση στην έξοδο του τριημέρου.

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Και σίγουρα δεν είναι για να αποδείξει κάποιος ότι είναι πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Γιατί στον δρόμο, ο πραγματικά έξυπνος οδηγός δεν είναι αυτός που βρίσκει τρόπο να περάσει μπροστά. Είναι αυτός που αφήνει ανοιχτό τον δρόμο σε εκείνον που μπορεί να χρειαστεί να σώσει μια ζωή.