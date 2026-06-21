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Το συγκεκριμένο εισβολικό είδος διαθέτει ισχυρά δόντια και περιέχει την επικίνδυνη τοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία αποδεικνύεται θανατηφόρα για τον άνθρωπο σε περίπτωση κατανάλωσης.

Οι αλιείς προσπαθούν να περιορίσουν τον πληθυσμό του μέσω ειδικών διαγωνισμών αλιείας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο οικονομικής επιβράβευσης των ψαράδων για τη θήρευσή του.

Η παρουσία του είδους διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά την τοπική αλιεία και την ασφάλεια των επισκεπτών στις παράκτιες περιοχές.

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Οι λαγοκέφαλοι εξακολουθούν να εξαπλώνονται στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία σε ψαράδες, λουόμενους και αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα περιστατικό με λαγοκέφαλος καταγράφηκε και στο Λουτράκι με δύο πολίτες να δέχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, δάγκωμα από τα συγκεκριμένα ψάρια κατά τη διάρκεια θαλάσσιας δραστηριότητας. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών με έντονο πόνο ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της περιοχής.

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Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός για τα εξαιρετικά ισχυρά και κοφτερά δόντια του, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε ανθρώπους, αλλά και σημαντικές ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και δίχτυα.

Στο μεταξύ, αλιείς σε όλη τη χώρα προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωσή του. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αλιείας Λαγοκέφαλου, ο οποίος θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι τόσο η μείωση του πληθυσμού του εισβολικού είδους όσο και η χαρτογράφηση των περιοχών όπου εντοπίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες των νερών της Μεσογείου ευνοούν την εξάπλωσή του. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του είδους επεκτείνονται πλέον και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για έναν ακόμη λόγο. Ο λαγοκέφαλος περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη τοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο σε περίπτωση κατανάλωσης, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο.

Οι ψαράδες προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιθετικό και λαίμαργο είδος, το οποίο μπορεί να καταβροχθίσει ακόμη και ψάρια μεγαλύτερα από το ίδιο, διαταράσσοντας σοβαρά την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Μπροστά στην αυξανόμενη απειλή, η κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή σχεδίου «επικήρυξης» του λαγοκέφαλου, στα πρότυπα της Κύπρου. Το μέτρο προβλέπει οικονομικό κίνητρο για τους αλιείς, με αμοιβή που αναμένεται να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού.

Ο λαγοκέφαλος, που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τις παράκτιες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας την αλιεία, το θαλάσσιο περιβάλλον και, πλέον, την ασφάλεια των λουόμενων και των επισκεπτών.