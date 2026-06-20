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Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς από όλη την Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις σε μια δεκαήμερη επιχείρηση περιορισμού του λαγοκέφαλου, του ξενικού και τοξικού ψαριού που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σοβαρούς πονοκεφάλους για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ο «πόλεμος» των ψαράδων στους λαγοκέφαλους μόλις ξεκίνησε. Από σήμερα και έως τις 30 Ιουνίου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς από κάθε γωνιά της χώρας καλούνται να πάρουν μέρος στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλου, με στόχο όχι απλώς την ψαριά, αλλά τον περιορισμό ενός είδους που έχει εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία.

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Η πρωτοβουλία ανήκει στον ερασιτέχνη αλιέα και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλη Καρποδίνη, ο οποίος κινητοποίησε την αλιευτική κοινότητα γύρω από μια ιδέα απλή αλλά ουσιαστική: όσοι ψαρεύουν λαγοκέφαλους θα ανεβάζουν φωτογραφίες και στοιχεία για τα αλιεύματά τους, όπως η περιοχή όπου πιάστηκαν και, όπου είναι δυνατόν, το βάρος τους.

Η δράση θα εξελιχθεί μέσα από την ειδική σελίδα Sea Safe Greece στο Facebook, ενώ οι νικητές θα αναδεικνύονται κάθε εβδομάδα, με βάση τη μεγαλύτερη ή την πιο εντυπωσιακή ψαριά. Τα έπαθλα περιλαμβάνουν αλιευτικό εξοπλισμό και δώρα από χορηγούς, κυρίως από τον χώρο της αλιείας.

Πίσω από τον διαγωνισμό, όμως, υπάρχει ένα πολύ σοβαρότερο μήνυμα. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα ακόμη ψάρι που μπήκε στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ξενικό, τοξικό και επικίνδυνο είδος, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, με μεγάλη ικανότητα αναπαραγωγής και σχεδόν ανύπαρκτους φυσικούς εχθρούς στο θαλάσσιο οικοσύστημα της χώρας μας.

Οι ζημιές που προκαλεί είναι πολλαπλές. Καταστρέφει δίχτυα και πετονιές, καταβροχθίζει άλλα είδη, μειώνει τα διαθέσιμα αλιεύματα και πλήττει άμεσα το εισόδημα των ψαράδων. Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, οι συνέπειες είναι ήδη ορατές, ενώ πλέον η παρουσία του προκαλεί ανησυχία και για τις παραλίες, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς ακόμη και κοντά σε λουόμενους.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο όσους ζουν από την αλιεία. Αφορά συνολικά την οικονομία της θάλασσας: επαγγελματίες ψαράδες, ερασιτέχνες, καταστήματα ειδών αλιείας, τουρισμό και τοπικές κοινωνίες που βλέπουν το θαλάσσιο περιβάλλον να αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία είναι ήδη πολύ μεγάλη, με δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις ενδιαφέροντος και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στη σχετική σελίδα. Το ενδιαφέρον παρακολουθούν και τοπικές αρχές περιοχών που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του λαγοκέφαλου, όπως η Μεγίστη, όπου εξετάζεται η διοργάνωση αντίστοιχης δράσης στο Καστελόριζο.

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Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επιδότησης της αλιείας του λαγοκέφαλου, με κίνητρο ανά κιλό, ώστε να ενισχυθεί η απομάκρυνσή του από τις ελληνικές θάλασσες. Αντίστοιχες λύσεις έχουν συζητηθεί ή δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ στην Ελλάδα εξετάζονται και επιστημονικές προτάσεις για την αξιοποίηση του είδους, υπό αυστηρούς όρους ασφάλειας, λόγω της τοξικότητάς του.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και δύσκολα αναστρέψιμες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν εισηγήσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο ψάρεμά του, αλλά εξετάζουν και την ανάγκη προστασίας ειδών που μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικοί θηρευτές του.

Για τους ψαράδες, πάντως, η αναμονή δεν είναι πλέον επιλογή. Με τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλου, επιχειρούν να στείλουν ένα διπλό μήνυμα: ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό και ότι η αντιμετώπισή του χρειάζεται συντονισμό, ενημέρωση και άμεση δράση.

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Όπως λένε οι άνθρωποι της θάλασσας, αν δεν υπάρξει παρέμβαση σήμερα, αύριο μπορεί να είναι αργά. Και αυτή τη φορά, ο «πόλεμος» δεν γίνεται για το μεγαλύτερο ψάρι της ημέρας, αλλά για το μέλλον των ελληνικών θαλασσών