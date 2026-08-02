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Συναγερμός σήμανε καθώς δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην ίδια περιοχή στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας συγκρούστηκαν και κατέπεσαν. Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου είναι σώο ενώ εκφράζονται φόβοι για το πλήρωμα του άλλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το δεύτερο πλήρωμα.

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Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ένας κυβερνήτης φέρεται να είναι σώος και να έχει επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του OPEN. Οι δύο άνδρες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική ανέφερε:

«Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

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Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας διάσωσης».

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης έχουν εντοπίσει το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου και προσπαθούν να πλησιάσουν.

Τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν είναι δύο Bell 214ST. Πρόκειται για δύο εναέρια μέσα που επιχειρούν σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, καθώς μισθώνονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα από τα δύο ελικοπτέρα απογειώθηκε από τη βάση της Ανδραβίδας. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Και στα δύο ελικόπτερα, οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες

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