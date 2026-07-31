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Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, παρουσία περίπου 350 συγγενών και φίλων που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να βρεθούν στη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής τους.

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Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας στιγμές λίγο πριν αλλά και μετά την τελετή.

Στα στιγμιότυπα, η Αμαλία Κωστοπούλου ποζάρει με το εντυπωσιακό, μακρύ στράπλες νυφικό της και το πέπλο στα μαλλιά, κρατώντας την ανθοδέσμη που της προσέφερε ο σύζυγός της. Σε άλλες φωτογραφίες, το νεόνυμφο ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο, ανταλλάσσοντας τρυφερές στιγμές και φιλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αμαλία Κωστοπούλου αρκέστηκε να γράψει την ημερομηνία του γάμου τους: «05.30.2026».