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Ο διαχειριστής του έργου του Μάνου Χατζιδάκι τονίζει ότι η σύνδεση της απαγόρευσης με το πρόσωπο του τραγουδιστή είναι αποπροσανατολιστική και ανακριβής.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως οι συμμετέχοντες στη συναυλία γνώριζαν εγκαίρως ότι δεν είχε χορηγηθεί άδεια για τη χρήση των συγκεκριμένων μουσικών έργων.

Τέλος, ο Γιώργος Χατζιδάκις επισημαίνει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς και στους νόμιμους εκπροσώπους τους, απορρίπτοντας τις απόψεις περί κοινού κτήματος.

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Να αποσυνδέσει την απογόρευσή του από το όνομα του Μανώλη Μητσιά, επιχειρεί ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι και διαχειριστής του πνευματικού έργου του, Γιώργος Χατζιδάκις.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το εξώδικο που απέστειλε στους διοργανωτές της συναυλίας- αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, με το οποίο απαγόρευε τη εκτέλεση της μουσικής του πατέρα του, που οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει, συμβολικά, τους στίχους του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς», ο Γιώργος Χατζιδάκις επισημαίνει πως «η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει» και προσθέτει πως αν η διαχειρίστρια του πνευματικού έργου του Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο ποιητής, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόταν και δεν θα το μετέτρεπε σε δημόσιο «θέαμα».

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Η δήλωση Γιώργου Χατζηδάκι

Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις