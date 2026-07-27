Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,4% στις γεννήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που δεν ανατρέπει τη μακροχρόνια δημογραφική κρίση.

Την τελευταία δεκαετία οι ετήσιες γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 28,6%, με ταυτόχρονη αύξηση της μέσης ηλικίας απόκτησης του πρώτου παιδιού κοντά στα 31 έτη.

Η τάση καθυστέρησης της μητρότητας αποδίδεται σε παράγοντες όπως η εργασιακή ανασφάλεια, το υψηλό κόστος στέγασης και η έλλειψη επαρκών υποδομών φροντίδας για τα παιδιά.

Παρά την ύπαρξη επιδομάτων γέννησης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτούνται ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση της δημογραφικής υποχώρησης που απειλεί τη χώρα.

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Μια ασήμαντη αύξηση καταγράφηκε στις γεννήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και φυσικά δεν μπορεί να επιτρέψει πανηγυρισμούς ούτε να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα: η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά και παρατεταμένη δημογραφική κρίση.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 γεννήθηκαν 15.946 παιδιά, έναντι 15.889 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για αύξηση μόλις 0,4%, δηλαδή για 57 επιπλέον γεννήσεις. Από τα μωρά του πρώτου τριμήνου, 8.184 ήταν αγόρια και 7.762 κορίτσια. Τον Ιανουάριο σημειώθηκε άνοδος 2,6%, τον Μάρτιο 1,2%, ενώ τον Φεβρουάριο οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 2,9%.

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Χάθηκαν 26.253 γεννήσεις μέσα σε δέκα χρόνια

Τα στοιχεία της δεκαετίας είναι πολύ πιο αποκαλυπτικά. Το 2015 είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα 91.847 παιδιά. Το 2025 οι γεννήσεις περιορίστηκαν, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στις 65.594. Χάθηκαν, δηλαδή, μέσα σε δέκα χρόνια 26.253 γεννήσεις ετησίως, πτώση που φτάνει το 28,6%.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια, έναντι συνολικά 68.467 γεννήσεων το 2024. Η ετήσια μείωση ήταν και πάλι 4,2%. Από το 2020 έως το 2025 ο αριθμός των νεογέννητων υποχώρησε από 84.764 σε 65.594.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στις ηλικίες των μητέρων. Το 2025 οι περισσότερες γεννήσεις, 21.908, προήλθαν από γυναίκες ηλικίας 30 έως 34 ετών και ακολούθησαν οι ηλικίες 35 έως 39 με 17.129 γεννήσεις. Στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών καταγράφηκαν μόλις 12.757 γεννήσεις.

Αντιθέτως, αυξάνονται οι γεννήσεις σε μεγαλύτερες ηλικίες: 5.780 παιδιά γεννήθηκαν από μητέρες 40 έως 44 ετών, 1.115 από γυναίκες 45 έως 49 ετών και 290 από μητέρες άνω των 50. Σε σύγκριση με το 2015, οι γεννήσεις στις ηλικίες 30-34 ετών μειώθηκαν κατά 12.356, ενώ στις ηλικίες 40-44 αυξήθηκαν κατά 1.031.

Πρώτο παιδί κοντά στα 31

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Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες όπου οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση ηλικία για την απόκτηση του πρώτου παιδιού έφτασε το 2024 τα 29,9 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα κινείται κοντά στα 31. Η μέση ηλικία συνολικά κατά τον τοκετό είναι ακόμη υψηλότερη, περίπου στα 32 έτη, καθώς συνυπολογίζονται το δεύτερο και τα επόμενα παιδιά.

Η αναβολή της μητρότητας δεν αποτελεί πάντοτε προσωπική επιλογή. Η εργασιακή ανασφάλεια, το στεγαστικό κόστος, οι χαμηλοί μισθοί, η δυσκολία εύρεσης βρεφονηπιακού σταθμού και το υψηλό καθημερινό κόστος ανατροφής οδηγούν πολλά ζευγάρια να καθυστερούν ή να εγκαταλείπουν την απόφαση για παιδί.

Η Αττική πρώτη σε αριθμό, η Κρήτη μόνη με αύξηση

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Σε απόλυτους αριθμούς, η Αττική είχε και το 2025 τις περισσότερες γεννήσεις, συνολικά 23.773, δηλαδή περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου της χώρας. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 10.600 και η Κρήτη με 5.303 γεννήσεις.

Η Κρήτη ήταν μάλιστα η μοναδική από τις 13 Περιφέρειες που εμφάνισε αύξηση το 2025, κατά 129 γεννήσεις ή 2,5%. Αντιθέτως, η μεγαλύτερη αριθμητική υποχώρηση σημειώθηκε στην Αττική, με 1.007 λιγότερα παιδιά, και στην Κεντρική Μακεδονία, με μείωση 656 γεννήσεων.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η εικόνα διαφοροποιήθηκε ελαφρά: αύξηση καταγράφηκε σε επτά Περιφέρειες, με τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική και στα Ιόνια Νησιά.

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Τι μπορεί να συμβεί έως το 2035

Καμία ασφαλής πρόβλεψη δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα μόνο θετικό τρίμηνο. Εφόσον συνεχιζόταν απαράλλακτη η πτωτική τάση της περιόδου 2015-2025, μια απλή μαθηματική προβολή θα κατέβαζε τις ετήσιες γεννήσεις περίπου στις 47.000 έως το 2035.

Αυτό δεν αποτελεί επίσημη δημογραφική πρόβλεψη, αλλά αποτύπωση του κινδύνου. Θα σήμαινε λιγότερα παιδιά στα σχολεία, συγχωνεύσεις τμημάτων, ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη εργαζομένων, πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα και ταχύτερη ερήμωση της περιφέρειας. Η οριακή σταθεροποίηση του 2026 μπορεί να αποτελέσει αφετηρία ανατροπής μόνο εφόσον διατηρηθεί επί σειρά ετών.

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Τι παίρνει σήμερα μια οικογένεια

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Το κρατικό επίδομα γέννησης ανέρχεται σε:

2.400 ευρώ όταν, μετά τη γέννηση, η οικογένεια έχει ένα παιδί.

2.700 ευρώ όταν αποκτά το δεύτερο παιδί.

3.000 ευρώ για το τρίτο.

3.500 ευρώ για το τέταρτο ή κάθε επόμενο παιδί.

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις και ισχύει εισοδηματικό κριτήριο έως 40.000 ευρώ ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη γέννηση.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα των δήμων να θεσπίζουν δικό τους εφάπαξ βοήθημα γέννησης έως 3.000 ευρώ. Δεν πρόκειται, όμως, για ενιαίο πανελλαδικό επίδομα: κάθε δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το χορηγήσει, με ποια κριτήρια και σε ποιο ύψος, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου.

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Το δημογραφικό, πάντως, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ένα εφάπαξ βοήθημα. Απαιτούνται προσιτή κατοικία, σταθερή εργασία, φορολογικές ελαφρύνσεις, δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί και ουσιαστική στήριξη της μητρότητας. Διαφορετικά, οι 57 επιπλέον γεννήσεις ενός τριμήνου θα παραμείνουν μια μικρή φωτεινή εξαίρεση μέσα σε μία δεκαετία συνεχούς υποχώρησης.