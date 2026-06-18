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Η υπογεννητικότητα συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη χώρα, καθώς το 2025 οι γεννήσεις κατέγραψαν νέα πτώση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 2.873 ή 4,2% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στις 65.594 έναντι 68.467 ένα χρόνο νωρίτερα. Από τις γεννήσεις του 2025, οι 33.620 αφορούσαν αγόρια και οι 31.974 κορίτσια.

Παράλληλα, μειώθηκαν και οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 420, καταγράφοντας πτώση 7,5% σε σχέση με τις 454 που είχαν σημειωθεί το 2024.

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Η εξαίρεση της Κρήτης

Η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις στις γεννήσεις καταγράφηκαν τον Νοέμβριο (-10,4%) και τον Ιανουάριο (-10%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο (+3%) και τον Μάιο (+2,9%).

Σε επίπεδο περιφερειών, η εικόνα ήταν αρνητική σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, η Κρήτη αποτέλεσε τη μοναδική εξαίρεση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 129 γεννήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα μητέρας αναδεικνύει τη μετατόπιση της μητρότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε σύγκριση με το 2015, οι μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων καταγράφονται στις ηλικίες 30-34 ετών (-12.356 γεννήσεις), 25-29 ετών (-7.922) και 35-39 ετών (-4.597). Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν οι ηλικιακές ομάδες 40-44 ετών (+1.031 γεννήσεις) και 45-49 ετών (+445).

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα σε σύγκριση με το 2005. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στις ηλικίες 25-29 ετών (-20.775 γεννήσεις), 30-34 ετών (-13.983) και 20-24 ετών (-10.177), ενώ οι γεννήσεις από μητέρες ηλικίας 40-44 ετών αυξήθηκαν κατά 2.955 και από μητέρες 45-49 ετών κατά 852.

Η αναλογία γεννήσεων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς εκείνες από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε το 2025 σε 8,9 προς 1, έναντι 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005.

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Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Τις μεγαλύτερες απώλειες σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψαν η Αττική (-1.007 γεννήσεις), η Κεντρική Μακεδονία (-656) και η Πελοπόννησος (-273), επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πτωτική τάση του δημογραφικού δείκτη στην Ελλάδα.

Ορατό το πρόβλημα και στα σχολεία

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στις στατιστικές των γεννήσεων. Είναι ορατό και μέσα στις σχολικές αίθουσες, εκεί όπου κάθε Σεπτέμβριο καταγράφεται η πραγματική εικόνα της χώρας των επόμενων δεκαετιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη σχολική χρονιά 2025-2026, στην Α’ Δημοτικού εγγράφηκαν 71.181 μαθητές, ο μικρότερος αριθμός των τελευταίων δεκαετιών. Το 2010 τα «πρωτάκια» άγγιζαν τις 115.000, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε μόλις 15 χρόνια έχουν χαθεί σχεδόν 44.000 μαθητές ή περίπου τέσσερις στους δέκα μαθητές που άλλοτε γέμιζαν τις σχολικές αίθουσες.

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Η εικόνα αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της υπογεννητικότητας που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι ολοένα και λιγότερες γεννήσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε μικρότερους μαθητικούς πληθυσμούς, με τις επιπτώσεις να γίνονται ήδη αισθητές στην εκπαίδευση και στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αριθμοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν μεταφραστούν σε σχολικές τάξεις. Η μείωση των μαθητών αντιστοιχεί σε περίπου 1.760 λιγότερα τμήματα σε σχέση με το 2010, μια εξέλιξη που προμηνύει νέες συγχωνεύσεις σχολείων και πρόσθετες πιέσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

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