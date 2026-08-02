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Ο Αλπικός Σύλλογος του Πακιστάν εντόπισε τη σορό του 43χρονου σε υψόμετρο 5.700 μέτρων, μαζί με άλλους τρεις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους.

Συνολικά δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση και φόρους τιμής για την προσφορά του Πούρτζα στην ορειβασία.

Οι έρευνες για την ανάσυρση των σορών δυσκολεύτηκαν σημαντικά λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και του ιδιαίτερα δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής.

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Η σορός του διάσημου Βρετανο-Νεπαλέζου ορειβάτη Νιρμάλ Πούρτζα ανασύρθηκε από το Μπροντ Πικ στο Πακιστάν, βάζοντας τέλος στις ελπίδες για θαύμα μετά τη φονική χιονοστιβάδα που έπληξε διεθνή ορειβατική αποστολή στην οροσειρά Καρακοράμ. Ο θρυλικός ορειβάτης ήταν ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στα Ιμαλάια.

Ο Αλπικός Σύλλογος του Πακιστάν ανακοίνωσε την Κυριακή (2/8) ότι η σορός του 43χρονου εντοπίστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.700 μέτρων. Στο ίδιο σημείο διαπιστώθηκε η παρουσία ακόμη τριών σορών, οι οποίες επρόκειτο να μεταφερθούν στην ιαπωνική κατασκήνωση βάσης για ταυτοποίηση και περαιτέρω διαδικασίες.

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Η εταιρεία του, Elite Expeditions, είχε ανακοινώσει από το Σάββατο τον θάνατό του, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πούρτζα συγκαταλεγόταν στα θύματα της χιονοστιβάδας που παρέσυρε τη δεκαμελή αποστολή. Οι έρευνες δυσκολεύτηκαν σημαντικά λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και του ιδιαίτερα δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής.

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την ανάσυρση των σορών της Αμερικανίδας Μάλορι Γκάις, της Ναντίρα Αχμέντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ από το Νεπάλ. Με την ανεύρεση της σορού του Πούρτζα και ακόμη τριών ορειβατών επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά η τραγική κατάληξη της αποστολής.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε ότι ο θάνατος έξι Νεπαλέζων και τεσσάρων αλλοδαπών ορειβατών στην οροσειρά Καρακοράμ «συγκλόνισε» τη χώρα, τονίζοντας πως «η ιστορία του θάρρους, της αφοσίωσης και της προσφοράς τους θα παραμείνει για πάντα πηγή έμπνευσης».

Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του μεγαλύτερου αδελφού του, Καμάλ Πούρτζα, ο οποίος έγραψε: «Με τη βαρύτερη καρδιά μοιράζομαι τα συντριπτικά νέα ότι ο αγαπημένος μου μικρότερος αδελφός, Νίρμαλ “Nimsdai” Πούρτζα, και οι υπόλοιποι ορειβάτες δεν είναι πια μαζί μας. Αν και οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για σένα. Η παρακαταθήκη σου θα ζει για πάντα».

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής ήταν και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος δήλωσε ότι είναι «βαθύτατα θλιμμένος» για τον χαμό του ανθρώπου που, όπως ανέφερε, υπηρέτησε με διάκριση στον βρετανικό στρατό προτού εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ορειβάτες της εποχής του. Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρήτινγκ, χαρακτήρισε τον Πούρτζα «έναν πραγματικά εμπνευσμένο άνθρωπο, γνωστό σε όλο τον κόσμο για τα μοναδικά του επιτεύγματα».

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Η Νάιλα Κιάνι, εκπρόσωπος του Αλπικού Συλλόγου του Πακιστάν και μέλος των επιχειρήσεων διάσωσης, δήλωσε στο BBC ότι ο οργανισμός φοβόταν από την πρώτη στιγμή πως δεν υπήρχαν επιζώντες. Περιγράφοντας τον Πούρτζα, τόνισε πως ήταν «πολύ έμπειρος, άφοβος και χαρισματικός ηγέτης», με τον οποίο είχε συμμετάσχει σε πολλές αποστολές.

Ο Νιρμάλ Πούρτζα γεννήθηκε στο Νεπάλ και υπηρέτησε για 16 χρόνια στον βρετανικό στρατό, εκ των οποίων τα δέκα στις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις. Το 2018 τιμήθηκε με το παράσημο MBE από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τη συνεισφορά του στην ορειβασία ακραίου υψομέτρου.

Το όνομά του έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο το 2019, όταν κατέκτησε και τις 14 κορυφές της Γης που ξεπερνούν τα 8.000 μέτρα μέσα σε μόλις 189 ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατά περισσότερα από επτά χρόνια. Το ιστορικό αυτό επίτευγμα αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», το οποίο συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώρισή του.

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Σε παλαιότερη δήλωσή του είχε πει χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα εξαντλητικό αλλά και διδακτικό εξάμηνο. Ελπίζω να απέδειξα ότι τα πάντα είναι δυνατά με αποφασιστικότητα, πίστη στον εαυτό μας και θετική στάση».

Ο Πούρτζα ζούσε στο Χάμπσιρ της νότιας Αγγλίας μαζί με τη σύζυγό του και την τρίχρονη κόρη τους, ενώ υπερηφανευόταν ότι έγινε ο πρώτος Γκούρκα που κατέκτησε το Έβερεστ όσο υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί σήμερα η τελευταία ανάρτησή του στο X, λίγες ημέρες πριν από τη μοιραία αποστολή. Όπως αποκάλυπτε, αρχικά σχεδίαζε να ανέβει μόνο στο Γκασερμπρούμ ΙΙ, όμως αποφάσισε την τελευταία στιγμή να επιχειρήσει και την ανάβαση στο Μπροντ Πικ, καθώς αυτό θα τον έφερνε ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα κατακτούσε δύο φορές και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου.

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«Δεν ήταν προγραμματισμένο. Αλλά οι ευκαιρίες δεν κραυγάζουν· ψιθυρίζουν σε εκείνους που ήδη εργάζονται στη σιωπή», είχε γράψει, ενώ έκλεινε το μήνυμά του με μια φράση που σήμερα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό: «Μπροντ Πικ, δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από μια ασφαλή ανάβαση και κατάβαση. Δεν θεωρώ κανένα βουνό δεδομένο».

Το Μπροντ Πικ, με υψόμετρο 8.047 μέτρων, αποτελεί τη 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου και θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές για τους ορειβάτες. Από την πρώτη επιτυχημένη ανάβαση το 1957 μέχρι σήμερα, δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλαγιές του, με το 2013 να καταγράφεται ως μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές στην ιστορία του βουνού.

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Με πληροφορίες από το BBC / People

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