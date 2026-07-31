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Ο γιατρός παρείχε πρώτες βοήθειες στην ασθενή και τη μετέφερε με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας, προκαλώντας θετικά σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε δημόσια εύσημα στον ιατρό, χαρακτηρίζοντάς τον ως υπόδειγμα για το λειτούργημά του και την αφοσίωσή του στους ασθενείς.

Σε συνέντευξή του, ο κ.

Μαριόλης τόνισε πως η καθημερινή προσφορά στους συμπολίτες του αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση για το έργο που επιτελεί.

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Η είδηση με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, ο οποίος κάθισε ο ίδιος στο τιμόνι ασθενοφόρου για να μεταφέρει τραυματισμένη γυναίκα, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Online» του ΣΚΑΪ, ο ίδιος υπογράμμισε: «Δεν έκανα κάτι άλλο από αυτά που έμαθα όλα αυτά τα χρόνια». Αναφερόμενος στην καθημερινότητά του και στη σχέση του με τη Μάνη, δήλωσε: «Δεν έχω πάρει άδεια ούτε ρεπό, ούτε το σκέφτηκα ποτέ. Η καθημερινότητά μου είναι η ξεκούρασή μου». Στη συνέχεια πρόσθεσε με συγκίνηση: «Ζω για να κρατάω την Μάνη πολύ ψηλά μέσα στην ψυχή μου».

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Θα τολμήσω να πω ότι γνωρίζω πολύ λίγους ανθρώπους που, μέσα στις σκιές, αναζητούν τον ήλιο. Αυτός είναι ο στόχος». Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας: «Ευχαριστώ τους Μανιάτες και τις Μανιάτισσες».

Περιγράφοντας τη φιλοσοφία ζωής του, ανέφερε: «Πάντα ήμουν παράνομος. Στην τέχνη της αντίστασης και της ανυπακοής. Πάντα μου άρεσε η μοναξιά […]. Έχουμε ένα όραμα να διεκδικήσουμε έναν κεντρικότερο ήλιο. Να διαμορφώσουμε έναν νέο κόσμο».

Ο Ανάργυρος Μαριόλης αποκάλυψε ακόμη ότι το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης εξυπηρετεί περίπου 3.500 ασθενείς κάθε μήνα. Αναφερόμενος στις διεθνείς τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει, σχολίασε: «Οι διακρίσεις και τα βραβεία δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να ανοσοποιηθείς. Η καθημερινότητα είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή κρατάω μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα ενώ σας μιλάω, αυτή είναι το βραβείο».

«Ιατρός πρότυπο» – Εύσημα από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Το περιστατικό στα Σπήλαια Διρού είχε σχολιάσει δημόσια και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας τα εύσημα στον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.

Ο γιατρός δεν δίστασε να αναλάβει ο ίδιος την οδήγηση του ασθενοφόρου, συμμετέχοντας παράλληλα στην παροχή πρώτων βοηθειών σε μια νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού και χτύπησε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Notospress, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της όταν επιχείρησε να σηκωθεί, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα κατέφθασε το ασθενοφόρο, με τον Ανάργυρο Μαριόλη να βρίσκεται στο τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και έχοντας το στηθοσκόπιο μαζί του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό, επέστρεψε στη θέση του οδηγού για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας.

Η στάση του απέσπασε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε την είδηση, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!».