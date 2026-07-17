Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα του Ohio State University Wexner Medical Center δείχνει ότι πολλοί νέοι ενήλικες δεν διαθέτουν προσωπικό γιατρό και παραμελούν τις ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Οι νέοι συχνά υποτιμούν τους κινδύνους υγείας λόγω ηλικίας, ενώ το υψηλό κόστος και η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης εντείνουν το φαινόμενο.

Η έλλειψη σταθερής ιατρικής παρακολούθησης οδηγεί πολλούς στην επιλογή κέντρων επείγουσας φροντίδας, τα οποία όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αναγκαία πρόληψη και τον έλεγχο ιστορικού.

Προβλέψεις της Υπηρεσίας Υγείας των ΗΠΑ προειδοποιούν για σημαντική έλλειψη γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας έως το 2038, γεγονός που θα δυσχεράνει περαιτέρω την πρόσβαση των ασθενών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η τακτική επαφή με έναν προσωπικό γιατρό είναι απαραίτητη για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας υγείας των νέων.

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Πολλοί νέοι της Gen Z δεν επισκέπτονται τακτικά τον γιατρό τους, παρόλο που η ετήσια προληπτική εξέταση θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της καλής υγείας. Σύμφωνα με έρευνα του Ohio State University Wexner Medical Center στις ΗΠΑ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις νέους ενήλικες δεν έχουν προσωπικό γιατρό. Ακόμη και όσοι έχουν, πολλοί δεν προγραμματίζουν ή δεν πηγαίνουν στις ετήσιες εξετάσεις τους. Μόνο το 47% των ατόμων ηλικίας 18 έως 29 ετών δήλωσε ότι έκανε προληπτικό έλεγχο τον τελευταίο χρόνο.

Πολλοί νέοι πιστεύουν ότι δεν κινδυνεύουν από σοβαρές ασθένειες επειδή είναι σε μικρή ηλικία. Πράγματι, έχουν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν παθήσεις που σχετίζονται με τα γηρατειά, όπως καρδιαγγειακά ή νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προστατευμένοι από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ορισμένες ασθένειες μπορούν να εμφανιστούν νωρίτερα στη ζωή και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική.

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Η 27χρονη Ολίβια Χαλ που ζει στο Λας Βέγκας κι αντιμετώπισε χρόνια προβλήματα υγείας, περιγράφει ότι οι γιατροί πολλές φορές δεν έδωσαν σημασία στα συμπτώματά της. Αυτό την έκανε να αμφισβητήσει ακόμη και η ίδια την κατάστασή της. Τελικά, αφού επέμεινε και ζήτησε περισσότερη βοήθεια, ο προσωπικός της γιατρός την παρέπεμψε σε ειδικό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι ανησυχίες της ήταν πραγματικές. Η ίδια τονίζει ότι ένας γιατρός που ακούει προσεκτικά τον ασθενή μπορεί να γλιτώσει χρόνια ταλαιπωρίας, άγχους και αμφιβολιών.

Η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει έλλειψη γιατρών και οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν επαρκούν για όλους. Ο Δρ Ράσελ Φίλιπς, ανώτερος σύμβουλος για θέματα καινοτομίας στο τμήμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης της γενικής ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess στη Βοστώνη επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με άλλες μελέτες, οι οποίες δείχνουν πως οι νέοι ενήλικες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν προσωπικό γιατρό.

Το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με προβλέψεις της Υπηρεσίας Υγείας των ΗΠΑ, μέχρι το 2038 θα υπάρχει έλλειψη περισσότερων από 70.000 γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται όχι μόνο να βρουν γιατρό που να δέχεται νέους ασθενείς, αλλά ακόμη και να κλείσουν έγκαιρα ένα ραντεβού.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που οι νέοι αποφεύγουν τις επισκέψεις στον γιατρό είναι το κόστος. Πολλοί φοβούνται ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν μεγάλα ποσά ή δεν γνωρίζουν τι καλύπτει η ασφάλειά τους. Επιπλέον, μετά την ηλικία των 26 ετών, αρκετοί δεν μπορούν πλέον να παραμένουν στην ασφάλιση των γονιών τους και έτσι δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης.

Πολλοί νέοι αλλάζουν επίσης τόπο κατοικίας λόγω σπουδών ή εργασίας και δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν για ιατρική φροντίδα. Έτσι, επιλέγουν συχνά τα κέντρα επείγουσας φροντίδας (urgent care), επειδή μπορούν να εξυπηρετηθούν γρήγορα χωρίς να έχουν σταθερή σχέση με έναν γιατρό.

Ωστόσο, οι ειδικοί εξηγούν ότι τα κέντρα αυτά είναι κατάλληλα κυρίως για μικροτραυματισμούς ή ξαφνικές ασθένειες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον προσωπικό γιατρό. Ένας γιατρός που παρακολουθεί έναν ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζει το ιστορικό του, μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στην υγεία του, να τον παραπέμψει σε ειδικούς όταν χρειάζεται και να επικεντρωθεί στην πρόληψη, όχι μόνο στη θεραπεία ενός άμεσου προβλήματος.

Συνολικά, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η τακτική επαφή με έναν προσωπικό γιατρό είναι σημαντική ακόμη και για τους νέους. Οι προληπτικές εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα υγείας σε πρώιμο στάδιο και να βοηθήσουν στην καλύτερη προστασία της υγείας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Cnn.com , wexnermedical.osu.edu , bhw.hrsa.gov