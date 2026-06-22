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Οι πραγματικές εβδομαδιαίες αποδοχές των ατόμων ηλικίας 24 ετών που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι κατά 12% υψηλότερες από τις αντίστοιχες των προκατόχων τους.

Η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2016 ενίσχυσε ιδιαίτερα τα εισοδήματα των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων της νέας γενιάς.

Ωστόσο, η οικονομική αυτή πρόοδος απειλείται πλέον από τις πληθωριστικές πιέσεις και την υποτονική οικονομική ανάπτυξη που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

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Οι πρώτες επαγγελματικές δουλειές της Gen Z είναι πιο αποδοτικές οικονομικά από αυτές των millennials, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Όσοι συνήθως γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 βιώνουν μια μικρή άνοδο στις αποδοχές τους, σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Resolution, σε μια φαινομενική αντίθεση με τον τρόπο που η προηγούμενη γενιά εισήλθε στην αγορά εργασίας.

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Οι millennials στην Βρετανία- όσοι γεννήθηκαν μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1980 και των μέσων της δεκαετίας του 1990 – είναι η πρώτη γενιά που δεν απολάμβανε υψηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα από τις προηγούμενες γενιές, σύμφωνα με το thinktank.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με τον Guardian, αναφέρουν ότι αυτή η οπισθοδρόμηση οφειλόταν εν μέρει στις σταδιοδρομίες των millennials που ξεκίνησαν περίπου την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και στη μακρά στασιμότητα στην αύξηση των πραγματικών μισθών που έχει σημειωθεί έκτοτε.

Ωστόσο, μια προεπισκόπηση έκθεσης που αναμένεται να δημοσιευθέι την Πέμπτη δείχνει ότι τα τελευταία στοιχεία του Ιδρύματος Resolution υποδηλώνουν ότι οι πραγματικές εβδομαδιαίες αποδοχές στην ηλικία των 24 ετών για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν 12% υψηλότερες από ό,τι για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Στην ηλικία των 24 ετών, όσοι γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κερδίζουν επίσης περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη γενιά, δηλ. από εκείνους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950 και μετά.

Ο Charlie McCurdy, ανώτερος οικονομολόγος του Resolution Foundation, δήλωσε: «Η στασιμότητα του βιοτικού επιπέδου της γενιάς των millennials έχει τεκμηριωθεί καλά την τελευταία δεκαετία. Πολλοί έχουν υποθέσει ότι η κατάρρευση της γενεαλογικής προόδου είχε συνεχιστεί και για τη γενιά Z. Αλλά με τα μεγαλύτεραα μέλη της gen Z να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την έναρξη της εργασιακής τους ζωής, τα καλά νέα είναι ότι έχουν απολαύσει μια μικρή ανάκαμψη των αποδοχών τους».

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι – όσοι ανήκουν στο κατώτερο 10% των εισοδηματιών – απολάμβαναν τη μεγαλύτερη αύξηση στις αποδοχές λόγω της κλιμάκωσης του κατώτατου μισθού, ειδικά από το 2016.

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Οι αποδοχές τους αυξήθηκαν κατά 36% σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2012 και 2025. Πιο πάνω στην κλίμακα μισθών, οι εργαζόμενοι ηλικίας 22-29 ετών με μέσες αποδοχές είδαν που τις ωριαίες αποζημιώσεις τους να αυξάνονται κατά 15% κατά την ίδια περίοδο σε σύγκριση με 4% για όσους είναι 30 ετών και 11% για όλους τους εργαζομένους.

Η μελέτη επισημαίνει ωστόσο, ότι «η καλή είδηση ​​για τη gen Ζ απειλείται ήδη», καθώς οι πραγματικοί μισθοί ενδέχεται να μειωθούν λόγω πιέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών και της ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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