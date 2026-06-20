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Μια εντυπωσιακή ρωμαϊκή έπαυλη, ανακαλύφθηκε στο κρατικής ιδιοκτησίας κτήμα Castel di Guido, περίπου 21 χιλιόμετρα δυτικά της Ρώμης, εξαιτίας μιας παράνομης ανασκαφικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το artnet.

Το Castel di Guido αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια αγροτική έκταση της Ιταλίας, με παραγωγή ηλίανθων, ελαιόλαδου και εκτροφή βοοειδών. Ωστόσο, πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, στην ίδια περιοχή βρισκόταν το Lorium ένας σημαντικός σταθμός ανάπαυσης στην περίφημη Αυρήλια Οδό, ενός από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της αρχαίας Ρώμης.

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Το Lorium συνδέεται στενά με ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δυναστείας των Αντωνίνων. Συγκεκριμένα, ο αυτοκράτορας Αδριανός επισκεπτόταν συχνά την περιοχή, ενώ ο διάδοχός του, Αντωνίνος Πίος, πέθανε στην οικογενειακή του έπαυλη εκεί. Παράλληλα, και ο Μάρκος Αυρήλιος πέρασε μέρος των νεανικών του χρόνων στο Lorium.

Archaeologists have uncovered a large Roman villa of the imperial period at Castel di Guido, in the countryside west of Rome.



The discovery was made after reports of illegal digging led the Soprintendenza Speciale di Roma, under Italy’s Ministry of Culture, to intervene at the… pic.twitter.com/BnPyzV3vjc June 16, 2026

Η ιστορική σημασία του σημείου προσέλκυσε και τους αρχαιοκάπηλους

Απ’ όσο φαίνεται, αυτή ακριβώς η ιστορική βαρύτητα αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο για τους αρχαιοκάπηλους που στόχευσαν το Castel di Guido. Για την ακρίβεια, τον περασμένο Φεβρουάριο, η αστυνομία της Ρώμης ενημέρωσε την ειδική επόπτρια αρχαιοτήτων της πόλης, Ντανιέλα Πόρο, ότι είχαν εντοπιστεί παράνομες εργασίες στην αγροτική περιοχή.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι: «Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους Καραμπινιέρους, κατάφεραν να σταματήσουν μια παράνομη επιχείρηση ανασκαφών, να προστατεύσουν έναν αρχαιολογικό χώρο και να φέρουν στο φως τα κατάλοιπα μιας εντυπωσιακής έπαυλης της αυτοκρατορικής περιόδου στη ρωμαϊκή ύπαιθρο, η οποία φιλοξενούσε κατοικίες που συνδέονται με τη δυναστεία των Αντωνίνων».

Roman villa discovered near Rome at Castel di Guido. Mosaics, painted decor, and walls up to 1.5m high were preserved. The villa is part of an area that features an imperial residence built by the emperor Antoninus Pius and frequented by his adopted son and successor, Marcus… pic.twitter.com/yYuivuAwRV — Madam Archaeologist (@madamarchaeo) June 16, 2026

Σύμφωνα με το Finestre sull’Arte, όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, η έπαυλη είχε ήδη υποστεί σημαντικές φθορές. Σε ορισμένα σημεία είχαν χρησιμοποιηθεί εκσκαφικά μηχανήματα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές, ενώ σε άλλα τμήματα οι δράστες είχαν αφήσει αντικείμενα και κατασκευές που βρήκαν, εκτεθειμένα.

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Τα ευρήματα των αρχαιολόγων – Από τοιχογραφίες μέχρι αγάλματα

Παρά τις ζημιές, η ομάδα των αρχαιολόγων υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου της Εποπτείας, Αλέσια Κοντίνο, κατάφερε να αποκαλύψει χώρους που διατηρούνταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται δωμάτια με τοίχους ύψους έως και 1,5 μέτρο, περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα με γεωμετρικά μοτίβα, τμήματα ζωγραφισμένου επιχρίσματος αλλά και κατασκευές που φαίνεται να σχετίζονται με τις δραστηριότητες παραγωγής του συγκροτήματος.

https://t.co/xt4HZ7hiR4 #CasteldiGuido scoperta villa romana dell'antica Lorium, fermato uno scavo clandestino Advertisement June 16, 2026

Το σημαντικότερο από τα ευρήματα θεωρείται ένα κατεστραμμένο λευκό μαρμάρινο άγαλμα που απεικονίζει γενειοφόρο άνδρα να μεταφέρει είτε ένα μοσχάρι είτε ένα γουρουνάκι. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για απεικόνιση του Σιλβανού, του ρωμαϊκού θεού της υπαίθρου και των δασών.

Δεδομένου της ποιότητας των ευρημάτων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έπαυλη ανήκε σε πρόσωπο υψηλού κύρους, ενδεχομένως ακόμη και σε κάποιον αριστοκράτη που διατηρούσε δεσμούς με τον αυτοκρατορικό κύκλο του Lorium.

Ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό στις 20 Ιουνίου προσφέροντας δωρεάν ξεναγήσεις και δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες, όχι μόνο να περιηγηθούν στην έπαυλη, αλλά και να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες αποκατάστασης.

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Με πληροφορίες από artnet