Σκούρες καφέ νιφάδες που ανακαλύφθηκαν μέσα σε ένα ρωμαϊκό γυάλινο φιαλίδιο ηλικίας 1.900 ετών αποτελούν την πρώτη άμεση απόδειξη για τη χρήση ανθρώπινων περιττωμάτων για ιατρικούς σκοπούς, όπως αποκαλύπτει μια νέα χημική ανάλυση. Τα περιττώματα αναμίχθηκαν με θυμάρι για να καλυφθεί η μυρωδιά, και το μείγμα πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία φλεγμονών ή λοιμώξεων.

«Ενώ εργαζόμουν στις αποθήκες του Μουσείου της Περγάμου, παρατήρησα ότι ορισμένα γυάλινα σκεύη περιείχαν υπολείμματα», δήλωσε ο Cenker Atila, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο Sivas Cumhuriyet της Τουρκίας, σε email που έστειλε στο Live Science. «Υπολείμματα βρέθηκαν σε συνολικά επτά διαφορετικά σκεύη, αλλά μόνο ένα έδωσε αποδεικτικά αποτελέσματα».

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου στο Journal of Archaeological Science: Reports, ο Atila και οι συνεργάτες του περιέγραψαν λεπτομερώς την ανάλυσή τους σχετικά με το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου unguentarium, ενός μικρού γυάλινου φιαλιδίου που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση αρωμάτων, ελαίων ή φαρμάκων. Το γυάλινο φιαλίδιο είχε σφραγιστεί με πηλό στην αρχαιότητα και βρέθηκε σε έναν τάφο στην αρχαία πόλη της Περγάμου στη δυτική Τουρκία.

«Όταν ανοίξαμε το αγγείο, δεν υπήρχε καμία δυσάρεστη οσμή», είπε ο Atila. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής του, «τα υπολείμματα στο εσωτερικό του παραβλέφθηκαν. Το παρατήρησα και ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία ανάλυσης».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) για να προσδιορίσουν τις οργανικές ενώσεις στα σκούρα καφέ υπολείμματα που είχαν ξύσει από το εσωτερικό του γυάλινου unguentarium. Δύο από τις ενώσεις που προσδιορίστηκαν — η κοπροστανόλη και η 24-αιθυλοκοπροστανόλη — βρίσκονται συνήθως στο πεπτικό σύστημα των ζώων που μεταβολίζουν τη χοληστερόλη.

«Η συνεπής ταυτοποίηση των στανολών — επικυρωμένων βιοδεικτών κοπράνων — υποδηλώνει έντονα ότι το ρωμαϊκό unguentarium περιείχε αρχικά κοπράνα», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη. Αν και δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα την προέλευση των κοπράνων, οι ερευνητές σημείωσαν ότι η αναλογία κοπροστανολίου προς 24-αιθυλοκοπροστανολίου υποδηλώνει ότι ήταν ανθρώπινα.

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη στα υπολείμματα ήταν το καρβακρόλη, μια αρωματική οργανική ένωση που υπάρχει σε αιθέρια έλαια που παράγονται από ορισμένα βότανα.

«Σε αυτό το δείγμα, εντοπίσαμε ανθρώπινα περιττώματα αναμεμειγμένα με θυμάρι», είπε ο Ατίλα. «Επειδή γνωρίζουμε καλά τις αρχαίες γραπτές πηγές, αναγνωρίσαμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο διάσημος Ρωμαίος γιατρός Γαληνός».

Κατά τον 2ο και 3ο αιώνα, η Πέργαμος ήταν γνωστή ως σημαντικό κέντρο της ρωμαϊκής ιατρικής, χάρη στον γιατρό και ανατόμο Γαληνό της Περγάμου, οι ιδέες του οποίου θα κυριαρχούσαν στην δυτική ιατρική επιστήμη για αιώνες.

Υπήρχαν πολλά δημοφιλή φάρμακα στη ρωμαϊκή ιατρική που βασίζονταν σε περιττώματα και προορίζονταν για τη θεραπεία παθήσεων που κυμαίνονταν από φλεγμονές και λοιμώξεις έως αναπαραγωγικές διαταραχές, έγραψαν οι ερευνητές. Σε ένα παράδειγμα, ο Γαληνός ανέφερε τη θεραπευτική αξία των περιττωμάτων ενός παιδιού που είχε φάει όσπρια, ψωμί και κρασί. Ωστόσο, επειδή οι αρχαίοι γιατροί γνώριζαν ότι οι ασθενείς τους θα απέρριπταν τα φάρμακα με δυσάρεστη οσμή, συχνά συνιστούσαν να τα καλύπτουν με αρωματικά βότανα, κρασί ή ξύδι.

