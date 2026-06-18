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Μπορεί ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις το επιτρέπουν, αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στον μικρό Κίμωνα, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2022.

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Το πρώην ζευγάρι έχει δείξει πολλές φορές, μέσα από αναρτήσεις στα social media, πως διατηρεί μια ζεστή και φιλική σχέση. Άλλωστε, η κοινή αγάπη για τον γιο τους τούς κρατά ενωμένους, με τους δύο γονείς να μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους μαζί του.

Αυτό συνέβη και πρόσφατα, όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο. Στη φωτογραφία, ο ίδιος, η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο μικρός Κίμωνας ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, αποδεικνύοντας πως η μεταξύ τους σχέση παραμένει ιδιαίτερα καλή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους δείχνουν δημόσια την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Πριν από μερικούς μήνες είχαν βρεθεί στο ίδιο event, με τον σεφ να μιλά ανοιχτά στις τηλεοπτικές κάμερες για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τη μητέρα του παιδιού του.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η επιβεβαίωση του χωρισμού τους ήρθε τον Μάρτιο του 2025, όταν η Χρύσα Μιχαλοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο podcast της Ναταλία Αργυράκη «Νέα γυναίκα μόνη Δεν ψάχνει» και αποκάλυψε πως δεν ήταν πλέον ζευγάρι με τον chef.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνεχίζουν να διατηρούν μια ισορροπημένη σχέση, με επίκεντρο τον γιο τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ανταλλάσσουν δημόσιες ευχές σε γιορτές και γενέθλια ή μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα με τον μικρό Κίμωνα, δείχνοντας πως η οικογένειά τους παραμένει δεμένη με έναν διαφορετικό τρόπο.