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Η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θεατρική παραγωγή του μιούζικαλ Sunday in the Park With George, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2027.

Η εταιρεία παραγωγής αποδέχθηκε την απόφασή της και αναζητά ήδη την αντικαταστάτριά της για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Λονδίνο.

Η απόφαση της καλλιτέχνιδας έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων δημόσιων σχολίων σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και την κατάσταση της υγείας της.

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Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Eternal Sunshine Tour, σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή και τις εμφανίσεις, επικαλούμενη την «αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική» που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

Η απόφασή της σημαίνει παράλληλα και την αποχώρησή της από τη νέα παραγωγή του μιούζικαλ Sunday in the Park With George, η οποία έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Barbican του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2027.

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Η τραγουδίστρια και ηθοποιός επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Wicked, Τζόναθαν Μπέιλι, στη νέα σκηνική εκδοχή του βραβευμένου έργου του Στίβεν Σόντχαϊμ.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της

Εκπρόσωπος της Γκράντε δήλωσε στο People:

«Η Αριάνα θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.

Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και στη συνέχεια να απολαύσει ένα διάλειμμα που πραγματικά έχει ανάγκη, μακριά από τη δημόσια έκθεση και τις εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική.

Αυτή η περιοδεία ήταν μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε κάθε στιγμή αυτής της περιοδείας».

Συνεχίζεται κανονικά η παραγωγή του μιούζικαλ

Παρά την αποχώρηση της Γκράντε, η παραγωγή του Sunday in the Park With George θα προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με την Empire Street Productions να αναζητά ήδη την ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο της.

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Στην ανακοίνωσή της προς το Press Association, η εταιρεία ανέφερε:

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της ομάδας της Αριάνα Γκράντε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την παραγωγή του Sunday in the Park With George.

Γνωρίζουμε ότι αυτή δεν πρέπει να ήταν μια εύκολη απόφαση και τη λαμβάνει έχοντας την απόλυτη κατανόηση και υποστήριξή μας. Της ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα. Η παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στο Barbican το καλοκαίρι του 2027, όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ η επιλογή της ηθοποιού που θα την αντικαταστήσει θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω».

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Οι πρόσφατες συζητήσεις για την εμφάνισή της

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ για το Petal, το ομότιτλο τραγούδι του όγδοου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο προκάλεσε νέο κύμα σχολίων και εικασιών σχετικά με την απώλεια βάρους και την κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, το τραγούδι Like I Do θεωρήθηκε από πολλούς ως απάντηση στα σχόλια που δέχεται εδώ και χρόνια για την εξωτερική της εμφάνιση, με τον στίχο:

«Έχω πολλά να πω, κι αυτό με κρατά καλά ταϊσμένη».

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Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά το 2024 για την πίεση που βιώνει εξαιτίας της συνεχούς δημόσιας κριτικής.

«Νιώθω σαν να είμαι ένα δείγμα μέσα σε τρυβλίο Petri από τότε που ήμουν 16 ή 17 ετών. Τα έχω ακούσει όλα. Έχω ακούσει κάθε πιθανή εκδοχή για το τι δεν πάει καλά με εμένα. Και μετά, όταν το διορθώνεις, ξαφνικά είναι λάθος για κάποιον άλλο λόγο», είχε δηλώσει.

Είχε ακόμη προσθέσει:

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«Είναι δύσκολο να προστατεύσεις τον εαυτό σου από όλο αυτόν τον θόρυβο. Νομίζω ότι είναι κάτι δυσάρεστο, ανεξάρτητα από το πόσο έντονα το βιώνει κανείς».

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Αναφερόμενη στα σχόλια για το σώμα και την εμφάνιση, είχε τονίσει:

«Από τα ρούχα που φοράς μέχρι το σώμα σου, το πρόσωπό σου και γενικά την εμφάνισή σου, οι άνθρωποι νιώθουν υπερβολικά άνετα να σχολιάζουν τα πάντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους».

Με πληροφορίες από theguardian.com,people.com,pitchfork.com

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