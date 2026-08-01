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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στο νέο της βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Petal», με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα της τραγουδίστριας, την οποία χαρακτήρισαν υπερβολικά αδύνατη.

Η 33χρονη ποπ σταρ εμφανίζεται στο βίντεο να υποδύεται την Πέπερ, μια επίδοξη καλλιτέχνιδα που προσπαθεί να κάνει το μεγάλο βήμα στον χώρο της μουσικής μέσα από συνεχείς οντισιόν. Η ιστορία παρουσιάζει μια σκοτεινή σάτιρα για τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος, όπου η ηρωίδα απορρίπτεται από στελέχη που την κρίνουν ως «μη εμπορεύσιμη» και της ζητούν να αλλάξει προκειμένου να γίνει αποδεκτή.

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Η Γκράντε, μετά από μια ακόμη απόρριψη, επιστρέφει στην αίθουσα οντισιόν με ένα αλυσοπρίονο, σε μια ακραία σκηνή εκδίκησης, πριν γίνει τελικά αντικείμενο θαυμασμού από τις υπόλοιπες υποψήφιες. Παρά το μήνυμα του βίντεο για τα πρότυπα ομορφιάς και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, η συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα επικεντρώθηκε κυρίως στην εξωτερική της εμφάνιση.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εικόνα της τραγουδίστριας, χρησιμοποιώντας έντονους χαρακτηρισμούς και ζητώντας να αντιμετωπιστεί το θέμα με μεγαλύτερη ευαισθησία. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την Αριάνα Γκράντε, υπογραμμίζοντας ότι τα δημόσια σχόλια για το σώμα ενός ανθρώπου μπορεί να είναι επιβλαβή και ότι κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική κατάσταση της υγείας της.

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εμφάνιση και το βάρος της. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε δηλώσει ότι θεωρεί επικίνδυνη την ευκολία με την οποία το κοινό σχολιάζει το σώμα των άλλων, σημειώνοντας πως έχει βρεθεί επί χρόνια στο επίκεντρο ανάλογων κριτικών.

Η Αριάνα Γκράντε έχει τονίσει ότι είναι υγιής και έχει ζητήσει στο παρελθόν να σταματήσει η εμμονή με την εξωτερική εμφάνιση, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι συχνά κρίνουν χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή κάποιου.