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Εδώ και λίγες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου η πληροφορία ότι ο Νίνο και η Josephine περνούν μια νέα κρίση στην πολυσυζητημένη σχέση τους καθώς δεν ακολουθεί πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram. Η επανασύνδεση του ζευγαριού είχε γίνει το περασμένο φθινόπωρο ενώ πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το ντουέτο τους με τίτλο «Τι κάνεις» και πραγματοποίησαν μια κοινή συναυλία στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου,

Η HuffPost επικοινώνησε με πηγή από το στενό περιβάλλον του Νίνο, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες χωρισμού. «Έκπληκτοι διάβασαν τα δημοσιεύματα. Για την ακρίβεια ήταν μαζί στο σπίτι του τραγουδιστή όπου συζούν τους τελευταίους μήνες. Ο Νίνο δεν είχε ακολουθήσει ξανά τη Josephine μετά τον τελευταίο τους χωρισμό- για την ακρίβεια δεν ακολουθεί εδώ και πολύ καιρό κανέναν στο Instagram. Μάλιστα σε λίγες μέρες ετοιμάζονται να κάνουν μαζί διακοπές».

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Ο Νίνο και η Josephine μαζί στη σκηνή.

Νίνο- Josephine: Σχέση ζωής

«Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ» είχε παραδεχτεί η Josephine μετά την επανασύνδεσή τους. «Εγώ έφταιξα για τον χωρισμό μας, εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε».

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του 2023, αλλά η αυγή του 2025 τους βρήκε χωριστά με κάποιες αινιγματικές αναρτήσεις από την πλευρά του τραγουδιστή. Πριν από τις φήμες του χωρισμού, άνθρωποι από το περιβάλλον τους ισχυρίζονταν ότι το ζευγάρι θα επισημοποιούσε σύντομα τις σχέση τους.