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Η καλλιτέχνις δηλώνει ότι έχει θέσει οριστικό τέλος στον θεσμό του γάμου, διατηρώντας πλέον μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις σχέσεις.

Σχετικά με τον ρόλο της ως μητέρα, τονίζει τη σημασία της στήριξης προς τον δωδεκάχρονο γιο της, επιδιώκοντας την αυτονομία και την ευτυχία της ανεξάρτητα από την ύπαρξη συντρόφου.

Τέλος, εκφράζει την επιθυμία της να εγκατασταθεί μόνιμα στο Διακοφτό, έχοντας διαχειριστεί με ψυχραιμία τις δυσκολίες των προηγούμενων σχέσεών της.

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Στο περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφορεί φωτογραφίζεται η Μαριάντα Πιερίδη και μιλάει στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη για τη restart που έκανε στην καριέρα της, την επιτυχία του Your Face Sounds Familiar, την ατυχή συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρατον σύντροφό της Πάνο Ιωάννου και τον 12χρονο γιο της Νικόλα Φωτιάδη.

«Έχεις παιδιά; Μεγάλωσέ τα όπως εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό. Οι μάνες έχουν ένστικτο» ισχυρίζεται η Μαριάντα Πιερίδη. «Να κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς σωστό για το δικό σου παιδί».

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Πότε νιώθεις ότι έχεις πετύχει πραγματικά ως μητέρα;

Όταν κοιτάζω τον γιο μου. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι δεν τα έχω καταφέρει ως μητέρα. Στο μέλλον, αν οι επιλογές του Νικόλα δεν του πετύχουν, εγώ πάλι θα είμαι δίπλα του για να τον στηρίξω. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Όταν κυνηγάμε πράγματα στη ζωή μας, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί

να αποτύχουμε.

Έχεις αισθανθεί ότι απέτυχες σε κάποιους τομείς της ζωής σου;

Ως σύντροφος, θεωρώ ότι δεν μπορώ να αντεπεξέλθω όπως ίσως θα «έπρεπε». Όπως θέλουν οι άλλοι. Εννοώ οι σύντροφοι. Δεν μπορώ να υπομείνω μια καταστροφική κατάσταση, μια τοξική σχέση, για να μη μου πει κάποιος: «Γιατί χώρισες;» και «Γιατί ξαναχώρισες;». Θεώρησα ότι έπρεπε και το έκανα. Κάποια πράγματα για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η ζωή μού έχει επιτρέψει να μπορώ να πω: «Πρέπει να χωρίσουμε». Δεν μπορούν να το πουν όλες οι γυναίκες.

Η Μαριάντα Πιερίδη με φόντο την πισίνα του Theoxenia Palace.

Μαριάντα Πιερίδη: «Η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από έναν σύντροφο»

Θα έλεγες ότι οι δύο πρώην σύζυγοί σου, ο tattoo artist Νέστορας Φωτιάδης και ο σεφ Δημήτρης Κατριβέσης, είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον χωρισμό σας; Ναι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα: «Θέλω να χωρίσω». Υπήρχε λόγος. Όταν συμβαίνει κάτι, συγχωρείς τη μία φορά, συγχωρείς και τη δεύτερη, όχι όμως και την τρίτη.

Έχεις παντρευτεί τρεις φορές. Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για σένα;

Ναι. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου (γελάει).

Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Πάνος Ιωάννου έχουν κλείσει δύο χρόνια κοινής ζωής

Με τον πρώην σύζυγό σου και πατέρα του γιου σου, Νέστορα Φωτιάδη, πώς είναι οι σχέσεις σας σήμερα; Αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επι – θυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει: «Θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου». Ο Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του.

Οι δυσκολίες που έχεις περάσει σε προσωπικό επίπεδο σε έχουν κάνει πιο προσεκτική στον έρωτα; Είναι αλήθεια ότι είμαι πολύ προσεκτική και επιφυλακτική. Για το μέλλον, αφού μεγαλώσει ο Νικόλας, το μεγάλο μου «θέλω» είναι να έχω ένα όμορφο μικρό σπίτι στο βουνό, «στο χωριό μου» που έχει γίνει το Διακοφτό, και να κοιτάζω τη θάλασσα. Να ζήσω μόνιμα εκεί το υπόλοιπο της ζωής μου. Αν θα είναι κάποιος σύντροφος μαζί μου ή θα είμαι μόνη μου, δεν με απασχολεί. Η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από το αν θα έχω έναν σύντροφο δίπλα μου.

Η Μαριάντα Πιερίδη πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.