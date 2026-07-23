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Για την απόφασή της να προσθέσει το επίθετο του συζύγου της στο δικό της μίλησε για πρώτη φορά δημόσια η Αμαλία Κωστοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε από διαδικτυακό της φίλο.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πρόσθεσε πρόσφατα το επώνυμο του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ, στο δικό της, ενώ προχώρησε και στην αλλαγή του ονόματος του λογαριασμού της στο Instagram.

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Με αφορμή ένα Q&A που πραγματοποίησε στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου δέχτηκε την ερώτηση «Γιατί άλλαξες το επίθετό σου;» και αποφάσισε να εξηγήσει δημόσια τους λόγους πίσω από την απόφασή της.

instagram Amalia Medwell

«Βασικά, εκπλήσσομαι πραγματικά από τον αριθμό των αντιδράσεων για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο καυτό θέμα.

Ειδικά στην εποχή μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”. Έκπληξη, αλλά πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα.

Στην πραγματικότητα, μετέτρεψα το πατρικό μου επίθετο σε μεσαίο όνομα.

Ορίστε μερικοί λόγοι για τους οποίους το έκανα:

Θέλω το ίδιο επίθετο με τα παιδιά μου

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Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επίθετο

Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και βασικά είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει κανείς στις ΗΠΑ

Ελεύθερη βούληση», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου απαντώντας στην ερώτηση του follower της.

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Ο γάμος στη Μεσσηνία και το ταξίδι του μέλιτος

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία.

Μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι αναχώρησε από την Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια και πλέον έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

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